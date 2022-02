Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante : MÀJ 1.2.0, tous les détails

MÀJ 1.2.0 de Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante Les fonctions de la Salle Union ont été étendues Le nombre maximum de joueurs avec lesquels vous pouvez jouer, via une communication locale ou Internet, dans la Salle Union est désormais porté à huit. De plus, en choisissant « Saluer » ou « Déco Capsule », vous pourrez montrer vos Cartes Dresseur ou Décorations Capsules aux autres joueurs, et inversement. Une fonctionnalité de combat au Colisée a été ajoutée Entrez dans le Colisée, rendez-vous au deuxième étage d'un Centre Pokémon, pour affronter d'autres joueurs, tout en utilisant des règles personnalisées.

Dans le Colisée, vous pouvez choisir et définir des règles (nombre de Pokémon à envoyer au combat, leur niveau, etc.) et jouer à des combats simples, doubles ou multiples via une communication locale ou Internet. Échange et combats de Pokémon Les Pokémon acquis via des méthodes involontaires ou des modifications illicites ne peuvent plus, désormais, être utilisés dans les échanges ou batailles de lien.

Correction de certains problèmes de gameplay, afin de le rendre plus agréable.

Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante sont toujours autant plébiscités par les joueurs et les joueuses, et ce malgré la sortie récente de. D'ailleurs, qui serait la plus grande et importante déployée à ce jour pour lesdits titres. D'ailleurs, nous vous recommandons de la télécharger et de l'installer, avant de vous plonger à nouveau dans l'aventure. Celle-ci permet, entre autres, de limiter les comportements de triche et apporte de nouvelles fonctionnalités quant à la Salle Union et Colisée. Vous pouvez retrouver le patch note complet et en français de la mise à jour 1.2.0 de Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante ci-dessous. Notons d'ailleurs qu'il ne s'agit probablement pas de la dernière mise à jour déployée sur. En effet,. Par ailleurs, plusieurs joueurs auraient remarqué un détail qui pourrait avoir son importance, soit l'intégration récente d'un tag Arceus affiché sur la fiche informative de certains Pokémon.