PIONER : Une bêta ouverte en approche et un nouveau trailer spectaculaire pour le MMO FPS

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2025 à 17h36
GFA Games a, récemment, partagé un nouveau trailer pour PIONER, qui va s'offrir une bêta ouverte dans très peu de temps.
PIONER : Une bêta ouverte en approche et un nouveau trailer spectaculaire pour le MMO FPS
Depuis sa première annonce, PIONER, qui est un MMO FPS post-apocalyptique développé ainsi qu'édité par GFA Games, a su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses. Après s'être offert une version démo, PIONER, qui se dévoile davantage via un nouveau trailer explosif, s'apprête à lancer une bêta ouverte.

Une bêta ouverte imminente pour PIONER

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez GFA Games ont annoncé que PIONER va avoir le droit à une première bêta ouverte au cours du mois d'octobre 2025. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ledit studio de développement n'a pas partagé de dates exactes, mais nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas.
Dans tous les cas, l'arrivée de la bêta ouverte de PIONER est une bonne chose car cela marque une nouvelle étape pour le développement du jeu, qui a déjà eu le droit à des tests fermés. Cela permettra, en outre, aux développeurs de collecter davantage d'informations de la part de la communauté, et ce, dans l'optique d'améliorer le MMO FPS post-apocalyptique.

PIONER se montre dans un nouveau trailer

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En plus de cette annonce, GFA Games a partagé un nouveau trailer pour PIONER. Cette vidéo, qui est intitulée « Frontier » et qui dure près de trois minutes, est l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir un nouvel aperçu du titre, qui est plutôt attendu. Ainsi, ce trailer donne à voir des séquences issues des missions d'histoire mais aussi des rencontres PvP, tout en nous en révélant plus sur l'île de Tartarus.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que PIONER doit arriver au cours de cette année 2025 sur PC. Le MMO FPS de GFA Games arrivera, plus tard, sur consoles, mais aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée à ce jour.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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