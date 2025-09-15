PIONER : Une bêta ouverte en approche et un nouveau trailer spectaculaire pour le MMO FPS

GFA Games a, récemment, partagé un nouveau trailer pour PIONER, qui va s'offrir une bêta ouverte dans très peu de temps.

Une bêta ouverte imminente pour PIONER

Presenting the new PIONER trailer — “The Frontier”



We're excited to announce the start of the first Open Beta, launching this October 🔥



Add the game to your wishlist!https://t.co/IeoX0Wb9YV pic.twitter.com/9xRXqNYrr5 — PIONER (@PionerGame) September 15, 2025

PIONER se montre dans un nouveau trailer

Depuis sa première annonce,, qui est un MMO FPS post-apocalyptique développé ainsi qu'édité par GFA Games, a su attiser la curiosité des joueurs et des joueuses. Après s'être offert une version démo,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez GFA Games ont annoncé que. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ledit studio de développement n'a pas partagé de dates exactes, mais nous vous tiendrons informés dès que cela sera le cas.Dans tous les cas,, qui a déjà eu le droit à des tests fermés. Cela permettra, en outre, aux développeurs de collecter davantage d'informations de la part de la communauté, et ce, dans l'optique d'améliorer le MMO FPS post-apocalyptique.En plus de cette annonce,. Cette vidéo, qui est intitulée « Frontier » et qui dure près de trois minutes, est l'occasion pour les joueurs et les joueuses d'avoir un nouvel aperçu du titre, qui est plutôt attendu. Ainsi,Rappelons, en guise de conclusion, quedoit arriver au cours de cette année 2025 sur PC. Le MMO FPS de GFA Games arrivera, plus tard, sur consoles, mais aucune fenêtre de sortie n'a été communiquée à ce jour.