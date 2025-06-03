PIONER : Le MMO FPS post-apocalyptique bientôt jouable avec sa démo

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 juin 2025 à 18h34
Le très attendu PIONER, MMO de tir post-apocalyptique développé par GFA Games, se dévoile pour la première fois grâce à une démo jouable gratuite lors du Steam Neo Fest, du 9 au 16 juin 2025. Voici l'occasion idéale d'explorer enfin le mystérieux monde de Tartarus Island, avant une sortie prévue d'ici la fin de l'année.
PIONER : Le MMO FPS post-apocalyptique bientôt jouable avec sa démo

Une démo riche en contenus

Durant cette semaine événementielle sur Steam, qui aura lieu dans quelques jours et mettra en avant de nombreux jeux, les joueurs auront accès à une expérience complète qui leur donnera un aperçu prometteur de ce qui les attend dans la version finale de PIONER. De quoi faire monter la température :
  • Prologue intégral → Plongez dans l'univers sombre de PIONER grâce à une introduction captivante.
  • Hub central → Explorez le cœur vivant du jeu, où les interactions sociales et commerciales rythmeront votre aventure.
  • Wanderer Pass → Obtenez un aperçu exclusif du système de progression et des récompenses liées à vos explorations.
  • 5 quêtes uniques → Découvrez des missions variées vous offrant un avant-goût de la richesse narrative et des enjeux du jeu complet.
  • Raid coopératif → Rejoignez vos amis ou faites équipe avec d'autres joueurs pour relever un défi multijoueur exigeant.
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Cette démo marque une étape cruciale dans le développement de PIONER, en parallèle des préparatifs pour la bêta ouverte prévue cet été.

Un pas de plus vers la sortie

Après avoir récemment révélé ses plans pour une bêta ouverte étendue, GFA Games confirme ainsi sa volonté de faire progresser activement le développement de son titre phare. La démo jouable constitue donc une excellente occasion pour les joueurs d'expérimenter concrètement les mécaniques et l'ambiance du jeu, tout en participant à son amélioration avant le lancement final.

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PIONER est toujours prévu pour une sortie sur PC courant 2025, avec une version console annoncée ultérieurement. Les joueurs intéressés peuvent dès maintenant ajouter le jeu à leur liste de souhaits Steam afin de ne manquer aucune annonce.

Vous pourrez essayer la démo et vous plonger dans cette ambiance post-apocalyptique dès le 9 juin, et ce, durant une semaine, jusqu'à la fin. Nul doute que celle-ci attirera les joueurs, qui ont déjà été intrigués par l'annonce de PIONER il y a quelques mois.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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