PIONER dévoile une nouvelle bande-annonce captivante, entre STALKER et MMO post-apocalyptique

Le très attendu MMO shooter PIONER révèle son gameplay intense et son univers sombre lors du Future Games Show Spring Showcase 2025, avec une nouvelle vidéo explosive.
Développé par GFAGAMES, PIONER
se présente comme un jeu de tir MMO en monde ouvert, inspiré fortement par l'atmosphère oppressante et captivante de la série culte STALKER
du studio GSC Game World. Prévu sur PC courant 2025, le jeu vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de gameplay, offrant un aperçu prometteur de ses mécaniques de jeu tactique et de son univers post-apocalyptique particulièrement immersif.
Un univers post-apocalyptique riche et dangereux
PIONER
se déroule sur la mystérieuse île de Tartarus, marquée par l'héritage sombre de l'ère soviétique. À travers plus de 50 kilomètres carrés de monde ouvert
, les joueurs devront affronter des environnements hostiles, peuplés d'étranges créatures, d'animaux mutants, de zombies irradiés et d'humains dangereux comme des bandits mal équipés ou des mercenaires lourdement armés. Le gameplay mêle action dynamique et moments d'horreur intenses, le tout accompagné d'un système RPG offrant des compétences actives et passives pour récompenser la progression des joueurs.
Un gameplay tactique et immersif
La bande-annonce met en avant un gameplay lent et stratégique où chaque affrontement peut être fatal. Les joueurs devront soigneusement analyser l'environnement et utiliser divers outils pour sécuriser leurs déplacements face aux multiples menaces présentes dans le jeu, telles que des anomalies mortelles, des méduses volantes ou même un gigantesque léviathan aérien.
« PIONER propose une expérience immersive où le réalisme prime sur les barres de santé traditionnelles, offrant des mécanismes immersifs inédits
», souligne le studio.
Le multijoueur est un aspect central de PIONER. Les joueurs pourront collaborer pour accomplir des missions PvE particulièrement difficiles offrant des récompenses intéressantes, ou s'affronter dans des zones PvP comme les « Shadowlands ». Dans ce mode à haut risque inspiré des jeux de tir à extraction, les joueurs devront non seulement faire face à un environnement hostile, mais aussi à d'autres joueurs potentiellement agressifs. Le jeu proposera également un système de clans très complet permettant la communication, l'échange de ressources, la compétition via des classements dédiés et la création de dynamiques communautaires uniques.
Crafting et construction de base avancée
En complément du gameplay action et stratégie, PIONER offrira également des mécaniques de crafting avancées
. Les joueurs pourront construire leur propre base afin d'exploiter l'énergie des anomalies, récupérer des matériaux rares et fabriquer des armes puissantes ainsi que divers équipements indispensables à la survie.
Annoncé initialement pour 2021-2022, PIONER est désormais prévu pour un lancement courant 2025 sur PC
, avec une sortie console ultérieure envisagée. Vous pouvez dès maintenant ajouter PIONER à votre liste de souhaits sur Steam pour être informé en temps réel des prochaines annonces et rejoindre rapidement cette aventure post-apocalyptique immersive.
commentaire (0)