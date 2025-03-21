PIONER dévoile une nouvelle bande-annonce captivante, entre STALKER et MMO post-apocalyptique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 mars 2025 à 15h45
Le très attendu MMO shooter PIONER révèle son gameplay intense et son univers sombre lors du Future Games Show Spring Showcase 2025, avec une nouvelle vidéo explosive.
PIONER dévoile une nouvelle bande-annonce captivante, entre STALKER et MMO post-apocalyptique
Développé par GFAGAMES, PIONER se présente comme un jeu de tir MMO en monde ouvert, inspiré fortement par l'atmosphère oppressante et captivante de la série culte STALKER du studio GSC Game World. Prévu sur PC courant 2025, le jeu vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de gameplay, offrant un aperçu prometteur de ses mécaniques de jeu tactique et de son univers post-apocalyptique particulièrement immersif.

Un univers post-apocalyptique riche et dangereux

PIONER se déroule sur la mystérieuse île de Tartarus, marquée par l'héritage sombre de l'ère soviétique. À travers plus de 50 kilomètres carrés de monde ouvert, les joueurs devront affronter des environnements hostiles, peuplés d'étranges créatures, d'animaux mutants, de zombies irradiés et d'humains dangereux comme des bandits mal équipés ou des mercenaires lourdement armés. Le gameplay mêle action dynamique et moments d'horreur intenses, le tout accompagné d'un système RPG offrant des compétences actives et passives pour récompenser la progression des joueurs.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un gameplay tactique et immersif

La bande-annonce met en avant un gameplay lent et stratégique où chaque affrontement peut être fatal. Les joueurs devront soigneusement analyser l'environnement et utiliser divers outils pour sécuriser leurs déplacements face aux multiples menaces présentes dans le jeu, telles que des anomalies mortelles, des méduses volantes ou même un gigantesque léviathan aérien.

« PIONER propose une expérience immersive où le réalisme prime sur les barres de santé traditionnelles, offrant des mécanismes immersifs inédits », souligne le studio.

Le multijoueur est un aspect central de PIONER. Les joueurs pourront collaborer pour accomplir des missions PvE particulièrement difficiles offrant des récompenses intéressantes, ou s'affronter dans des zones PvP comme les « Shadowlands ». Dans ce mode à haut risque inspiré des jeux de tir à extraction, les joueurs devront non seulement faire face à un environnement hostile, mais aussi à d'autres joueurs potentiellement agressifs. Le jeu proposera également un système de clans très complet permettant la communication, l'échange de ressources, la compétition via des classements dédiés et la création de dynamiques communautaires uniques.

pioner4

Crafting et construction de base avancée

En complément du gameplay action et stratégie, PIONER offrira également des mécaniques de crafting avancées. Les joueurs pourront construire leur propre base afin d'exploiter l'énergie des anomalies, récupérer des matériaux rares et fabriquer des armes puissantes ainsi que divers équipements indispensables à la survie.

Annoncé initialement pour 2021-2022, PIONER est désormais prévu pour un lancement courant 2025 sur PC, avec une sortie console ultérieure envisagée. Vous pouvez dès maintenant ajouter PIONER à votre liste de souhaits sur Steam pour être informé en temps réel des prochaines annonces et rejoindre rapidement cette aventure post-apocalyptique immersive.

Miniature vidéo
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

PIONER : Une mise à jour majeure promet de sauver les serveurs
PIONER 06 juillet 2026

PIONER : Une mise à jour majeure promet de sauver les serveurs

Après des semaines de silence radio et des rumeurs alarmantes de faillite, le studio GFA Games prend enfin la parole concernant l'avenir de son MMO PIONER. Si une mise à jour technique est annoncée pour stabiliser les serveurs, le mutisme autour de la feuille de route initiale soulève des questions.
L'abonnement payant de PIONER risque de diviser la communauté des joueurs
PIONER 18 février 2026

L'abonnement payant de PIONER risque de diviser la communauté des joueurs

GFA Games vient d'officialiser PIONER Extra, un service d'abonnement optionnel pour son MMO post-apocalyptique. Très inspiré de Fallout 1st, ce pass offre des avantages pratiques comme le stockage illimité et des stations mobiles, moyennant quelques euros par mois pour les joueurs les plus investis.
PIONER joue sa survie avec une feuille de route chargée pour redresser la barre
PIONER 31 décembre 2025

PIONER joue sa survie avec une feuille de route chargée pour redresser la barre

GFA Games vient de publier la feuille de route de PIONER, son MMO post-apocalyptique lancé en accès anticipé le 16 décembre. Entre inspiration soviétique et anomalies mortelles, le titre promet un premier trimestre 2026 riche en nouveautés malgré un accueil critique divisé sur Steam.

commentaire (0)