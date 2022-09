Phasmophobia : Vitesse des entités, accélération et particularités

La vitesse des entités sur Phasmophobia

Le Djinn → S'il se situe à plus de trois mètres de distance et qu'il a une ligne de vue sur vous, il se déplacera à une vitesse de 2,5 m/s. S'il se trouve à moins de deux mètres, ou si le disjoncteur est éteint, sa vitesse normale.

Les Jumeaux → Le jumeau 1 (celui qui attaque en premier) se déplace moins vite, avec une vitesse de 1,53 m/s, tandis que le jumeau 2 (celui qui lance la deuxième chasse) se déplace un peu plus vite, avec une vitesse de 1,87 m/s.

Le Raiju → S'il se trouve proche d'appareils électroniques allumés (DOTS, EMF, etc.), sa vitesse est de 2,5 m/s.

Moroï → Plus votre santé mentale est faible, plus sa vitesse augmente. À 0 %, sa vitesse est de 2,25 m/s. S'il vous garde dans sa ligne de vue, elle atteint 3,71 m/s.

Deogen → Ce fantôme a la particularité de trouver les joueurs même s'ils sont cachés. Il faut donc le semer dans la maison, en tournant autour des objets, ce qui est rendu possible grâce à sa faible vitesse. Plus il est proche de vous, moins il est rapide : 0,4 m/s à moins de 2,5 mètres, 3 m/s s'il est à plus de 6 mètres.

Le Hantu → Sa vitesse dépendra de la température. Plus la pièce est froide plus il sera rapide. Vitesse maximum de 2,7 m/s, minimum de 1,4 m/s.

Le Revenant → S'il vous voit, sa vitesse est de 3 m/s. Si vous arrivez à vous cacher, sa vitesse ne sera que d'un mètre par seconde.

Thayé → Comme vous devez le savoir, le Thayé vieillit si vous restez dans sa pièce. ainsi, au début de partie sa vitesse maximale est de 2,75 m/s. Chaque palier fait diminuer sa vitesse de 0,175 m/s, pour atteindre 1 mètre par seconde au plus bas.

En tant que chasseur d'entités dans Phasmophobia , vous allez, bien évidemment, avoir affaire à diverses menaces, lesquelles ont toutes des caractéristiques uniques. Il est donc parfois difficile de savoir comment réagir face à tel ou tel individu, notamment avec la vitesse, puisque certaines entités sont plus rapides ou plus lentes que d'autres. En outre, si vous jouez en mode Cauchemar, vous pourrez vous aider depour déterminer à qui vous avez affaire.Pour avoir toutes les informations en votre possession, nous vous indiquons toutes les subtilités liées àAvant d'aborder les cas spéciaux, sachez que, soit légèrement plus rapide que votre vitesse de base (1,6 m/s). Mais cette vitesse augmentera jusqu'à 1,65 fois la vitesse de base si l'entité vous a dans sa ligne de mire, c'est pourquoi il est important de briser la ligne de vue du fantôme et d'aller rapidement se cacher.Mais, en plus de cela, sachez que certaines entités ont des variations de vitesse qui diffèrent, tout en gardant l'information indiquée ci-dessus.Il existe des entités n'ayant toutefois aucune accélération en fonction du temps qu'elles vous ont dans la ligne de vue, mais elles n'en restent pas moins dangereuses.Pour vous aider à reconnaître la vitesse d'une entité, vous pouvez tendre l'oreille et écouter les bruits de pas. Cela vous donnera une très bonne indication de sa vitesse.