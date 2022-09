Phasmophobia : Une date de sortie pour la mise à jour Apocalypse

Une date de sortie pour la mise à jour Apocalypse

Quel contenu pour la mise à jour ?

Nouvelle pièce pour le lobby

Cartes d'identité pour les joueurs

Nouveau collectibles

Système de signalement

Statistiques pour les joueurs

Équilibrages des fantômes

Nouvelle boîte de fusible

Nouvelles interactions

Nouveaux sons

Are you ready for Apocalypse?



Depuis plusieurs semaines, voire mois, les joueurs desont dans l'attente de la mise à jour majeure apportant le rework de la carte Sunny Meadows et le mode Personnalisé. Finalement, nous découvrirons cette mise à jour majeure à la fin du mois de septembre, plus ou moins pour les deux ans du jeu d'horreur.Cette mise à jour se nomme donc, et nous comprenons pourquoi lorsque nous lisons l'aperçu du contenu (voir plus bas). Celle-ci sera déployée. L'heure de sortie a d'ailleurs été partagée, et si tout se passe bien, nous en profiterons dès 13h.Pour accompagner l'annonce, les développeurs ont également partagé un teaser tout en lisant une partie des nouveautés qui seront ajoutées avec cette mise à jour.Par exemple, nous aurons le droit à trois nouvelles cartes, ou plutôt trois variantes. La première est tout simplement. Mais comme il s'agit d'une grande carte, il sera possible de jouer àselon les premières informations communiquées. Nous en saurons plus lors de l'arrivée de la mise à jour. Enfin,Pour le reste, en plus de ce qui a déjà été présenté, comme le mode Personnalisé, pour créer ses propres parties avec paramètres inédits, et des nouveaux menus pour les achats, mais aussi la possibilité de sauvegarder son set de matériels, voici ce qui sera introduit :D'autres choses pourraient également arriver avec cette mise à jour majeure. Dans tous les cas, nous ne manquerons pas de vous communiquer le patch notes, lorsque la