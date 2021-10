Phasmophobia : Toutes les cartes du jeu

Liste des cartes de Phasmophobia

Petites cartes

Willow Street House

Tanglewwod Street House

Ridgeview Street House

Cartes moyennes

Edgefield Street House

Grafton Farmhouse

Bleasdale Farmhouse

Grandes cartes

Brownstone High School → accessible au niveau 5

→ accessible au niveau 5 The Prison → disponible au niveau 10

→ disponible au niveau 10 The Asylum (l'asile) → accessible au niveau 10

Quelle carte choisir dans Phasmophobia ?

Les cartes sont assez nombreuses danspour éviter la répétition, d'autant plus que les développeurs en ajoutent quelques-unes au fil du temps, ou améliorent celles déjà présentes. À l'heure où ces lignes sont écrites, le jeu horrifique propose à sa communauté neuf cartes. Ces dernières sont classées selon leur taille, allant de petite à grande, avec trois maps dans chaque catégorie.Ici, nous retrouvons trois maisons, avec un étage ou une cave. Toutes les trois sont disponibles dès que vous commencez l'aventureDans cette catégorie, nous retrouvons soit les maisons très grandes, avec obligatoirement un étage, soit les fermes, endroits plus spacieux, mais plus sombres.Les trois cartes sont accessibles dès le début de l'aventure.C'est ici que les choses vont se corser, avec les trois dernières cartes de Phasmophobia, qui sont également les plus grandes du jeu. Les sueurs froides seront plus nombreuses, réfléchissez-y à deux fois avant d'entrer...Au moins quatre cartes seront ajoutées dans les mois à venir, pour varier l'expérience. Cet article sera donc mis à jour.Si vous êtes novice avec l'expérience, préférez des cartes petites lors de vos premières parties, afin de bien faire connaissance avec toutes les mécaniques de jeu, surtout si votre équipe n'est composée que de deux ou trois joueurs. Vous pourrez passer aux cartes moyennes et grandes après quelques parties, si l'envie vous y prend.Si vous jouez seul ou à deux, les grandes cartes ne sont pas conseillées si vous ne maîtrisez pas encore l'expérience. Néanmoins, il est tout à fait possible de mener vos missions en étant seul, bien que la tâche sera largement plus compliquée.