Phasmophobia : Température glaciale, comment avoir la preuve ?

Comment avoir une température glaciale sur Phasmophobia ?

Comment obtenir la température glaciale sans appareil ?

Pour identifier le fantôme auquel vous avez affaire dans, vous allez devoir user des nombreux outils mis à votre disposition, pour trouver les traces, les évidences, que laissent les fantômes derrière eux. Des empreintes digitales, des manifestations par le biais de l'EMF ou la Spirit box sont des preuves qu'il est facile à avoir, comme. Mais si vous ne savez pas comment cela fonctionne, voici quelques indications.Pour obtenir cette preuve dans, et avancer dans vos recherches, vous allez avoir besoin d'. Attention, contrairement aux autres objets pour trouver des preuves,, il faut l'acheter et l'ajouter à votre inventaire. En jeu, vous allez devoir vous balader de pièce en pièce pour trouver le lieu dans lequel se trouve l'entité. D'ailleurs, petite astuce, le thermomètre peut être utilisé pour trouver la pièce du fantôme, étant donné que la température est toujours plus basse dans la zone où il s'est établi.Concernant, pour l'obtenir, il faudra, obligatoirement, que. Un petit tiret, pour signifier une température négative, s'affichera sur l'écran du thermomètre. Néanmoins, il faut se montrer patient, puisque, comme toutes les autres preuves d'ailleurs. N'hésitez donc pas à vérifier, de temps à autre, la température de la pièce du fantôme.Si vous avez oublié d'ajouter un thermomètre, ou si vous avez, par exemple, fait le choix de jouer sans appareils électroniques, sachez qu'il est tout à fait possible d'. C'est d'ailleurs la plus facile à voir sans aucun objet, étant donné que lorsque vous vous trouvez dans la pièce d'un fantôme ayant comme. Tous les personnages en recracheront s'ils se trouvent dans la pièce, et la buée est également visible via une caméra, par exemple.En d'autres termes, si vous voyez de la buée, vous pouvez être sûr que l'entité en face de vous possède comme preuve la température glaciale, sans à avoir à sortir votre thermomètre.