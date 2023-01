Phasmophobia tease le nouveaux système de progression, une nouvelle difficulté et plus de défis

Nouveau système de progression

Plus d'XP pour passer d'un niveau à l'autre au fur et à mesure, et non plus simplement 100 XP entre les niveaux.

Une fois le niveau 100 atteint, vous débloquerez un Prestige, réinitialisant la progression (d'autres récompenses seront également attribuées).

Le niveau actuel (au moment de la mise à jour) sera sauvegardé, offrant un badge unique démontrant à quel point vous avez joué et progressé avant la réinitialisation.

Nouvelle difficulté et défis

Les entités cacheront deux preuves (sur trois)

Aucun objet maudit

La pièce de l'entité changera plus souvent

Aucun temps de préparation

Courte période de grâce

Plus longue durée de chasse et les morts augmentent la durée

Les pilules restaurent moins de santé mentale

L'électricité est désactivée au début de la partie

Presque aucune cachette

Après une année 2022 riche en contenu, ayant vu débarquer d'innombrables choses suret pléthore d'améliorations, les développeurs ont encore des idées pour bonifier le jeu d'horreur. En ce début d'année, un nouvel article sur la page Steam du jeu permet de voir quelles seront les choses ajoutées à court terme. Nous faisons le point sur ce qu'il faut attendre de la prochaine mise à jour, la version 8.1, et aussi de la mise à jour majeure 9.0 qui arrivera « dès que possible ».Faisant partie de la prochaine mise à jour majeure,. Face à l'inquiétude des joueurs de voir leur niveau et leur argent être réinitialisés, les développeurs ont expliqué qu'il était nécessaire d'effectuer cette action pour intégrer comme il soit doit la nouvelle progression, pour éviter tout problème et une certaine inégalité, notamment sur la façon de débloquer les objets. Cette progression proposera :À plus court terme, nous allons voir débarquer, avec bien plus de challenge, et seulement réservée aux chasseurs de fantômes les plus aguerris,. Les paramètres seront les suivants :Le multiplicateur de difficulté sera de x6, ce qui, en cas de réussite, permettra d'engendrer pas mal d'XP et d'argent. Cette difficulté a été ajoutée notamment parce que les développeurs se sont rendus compte que la communauté aimait se lancer des défis difficiles avec le mode personnalisé. En parlant de ce dernier, le multiplicateur sera revu, passant de x24 à x15 au maximum, et les récompenses seront bien meilleures qu'actuellement.Les développeurs ont également travaillé sur un mode défi, qui permet de s'amuser davantage tout en progressant. Chaque semaine, un défi sera proposé, avec par exemple comme règle l'impossibilité d'utiliser les lampes ou l'électricité. Le matériel est donné gratuitement et vous ne perdez rien en mourant. Le but est simplement d'apporter plus d'amusement.Pour le reste, la boutique va également être légèrement revue, pour être plus simple et compréhensible d'utilisation, notamment pour l'ajout et la suppression d'objets. Les développeurs ont conclu en postant une image de runes, visible avec la lampe UV, assez énigmatiques. Est-ce le signe d'un nouveau fantôme ?Kinetic Games nous en dira plus d'ici quelques semaines, alors que la mise à jour 8.1 arrivera assez vite, selon ses mots.