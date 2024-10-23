Phasmophobia sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

Une multitude de joueurs se demandent si Phasmophobia pourra être joué sur Nintendo Switch 2, un jour.

Phasmophobia sortira-t-il sur Nintendo Switch?







Et sur la Switch 2 ?

Après une longue attente, compte tenu des différents reports auxquels il a dû faire face,arrive enfin sur de nouvelles plateformes, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series. C'est donc toute une communauté, qui attendait le jeu de chasseur de fantômes, qui va pouvoir le découvrir. Pendant ce temps,À l'occasion d'un entretien accordé à la presse où nous étions invités, le studio de développement, Kinetic Games, a répondu à plusieurs questions. L'une d'entre elles portait sur. Sans grande surprise, le studio a annoncé queQuant aux joueurs qui auraient de l'espoir, ne soyez pas trop optimistes. Les développeurs ont expliqué que, puisque le gameplay est spécial et qu'il ne serait pas spécialement confortable d'y jouer sur cette console.Dans la même idée, les développeurs n'envisagent, pour le moment, aucun portage sur la Nintendo Switch 2. Le but étant de délivrer la meilleure expérience possible aux joueurs, et cela ne serait pas le cas sur la dernière console de Nintendo.Ainsi,. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'une fois la 1.0 sortie les équipes se penchent sur. Seul ou en groupe jusqu'à quatre joueurs, il faudra entrer dans un lieu, petit, moyen ou grand selon votre expérience, pour tenter de découvrir l'entité qui hante les lieux. Il faudra utiliser les différents outils mis à votre disposition pour obtenir des indices et ainsi faire toute la lumière sur cette enquête. Un système de progression est disponible, permettant de débloquer des objets de plus en plus puissants et précis.