Phasmophobia sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 13 août 2025 à 15h26
Une multitude de joueurs se demandent si Phasmophobia pourra être joué sur Nintendo Switch 2, un jour.
Phasmophobia sortira-t-il sur Nintendo Switch 2 ?
Après une longue attente, compte tenu des différents reports auxquels il a dû faire face, Phasmophobia arrive enfin sur de nouvelles plateformes, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series. C'est donc toute une communauté, qui attendait le jeu de chasseur de fantômes, qui va pouvoir le découvrir. Pendant ce temps, celles et ceux évoluant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 se demandent si Phasmophobia sortira sur cette plateforme un jour.

Phasmophobia sortira-t-il sur Nintendo Switch?

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À l'occasion d'un entretien accordé à la presse où nous étions invités, le studio de développement, Kinetic Games, a répondu à plusieurs questions. L'une d'entre elles portait sur l'arrivée de Phasmophobia sur la dernière console de Nintendo. Sans grande surprise, le studio a annoncé que non, aucune sortie de Phasmophobia sur Switch n'était prévue à l'heure actuelle.

Quant aux joueurs qui auraient de l'espoir, ne soyez pas trop optimistes. Les développeurs ont expliqué que le défi technique était beaucoup trop important pour espérer voir un jour Phasmophobia arriver sur la console portative de Nintendo, puisque le gameplay est spécial et qu'il ne serait pas spécialement confortable d'y jouer sur cette console.

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Et sur la Switch 2 ?

Dans la même idée, les développeurs n'envisagent, pour le moment, aucun portage sur la Nintendo Switch 2. Le but étant de délivrer la meilleure expérience possible aux joueurs, et cela ne serait pas le cas sur la dernière console de Nintendo.

Ainsi, il y a très peu de chances de voir débarquer Phasmophobia sur la Nintendo Switch 2. Néanmoins, il n'est pas impossible qu'une fois la 1.0 sortie les équipes se penchent sur une version Nintendo Switch 2 de Phasmophobia.  

Miniature vidéo

Phasmophobia est, pour rappel, un jeu de chasseur de fantômes. Seul ou en groupe jusqu'à quatre joueurs, il faudra entrer dans un lieu, petit, moyen ou grand selon votre expérience, pour tenter de découvrir l'entité qui hante les lieux. Il faudra utiliser les différents outils mis à votre disposition pour obtenir des indices et ainsi faire toute la lumière sur cette enquête. Un système de progression est disponible, permettant de débloquer des objets de plus en plus puissants et précis.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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