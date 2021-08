Phasmophobia : Projecteur DOTS, comment l'utiliser ?

Comment utiliser le projecteur DOTS dans Phasmophobia ?

Banshee

Goryo

Oni

Phantom

Wraith

Yokai

Avec la mise à jour majeure de ce mois d'août, les joueurs deont pu découvrir une multitude de nouveautés. En plus de deux fantômes et des améliorations graphiques, c'est un nouvel outil qui fait son arrivée,. Celui-ci émet de forts rayons verts à travers la pièce dans laquelle il est posé et permet de distinguer à quel genre de fantôme vous avez affaire, si toutefois vous avez d'autres preuves en votre possession.Néanmoins, étant un tout jeune équipement, il n'est pas facile pour certains de savoir comment il fonctionne, ou encore avec quel type de fantôme.Len'est pas un équipement à utiliser dès le début de votre chasse paranormale. Privilégiez, comme avant, le thermomètre ou encore le lecteur EMF, étant donné que celui-ci n'est efficace que lorsque vous avez trouvé la pièce dans laquelle le fantôme est supposé se cacher. Lorsque vous pensez l'avoir débusqué, activez alors leen le plaçant sur un mur, dans le but qu'il éclaire l'entièreté de la pièce.Une fois qu'il est actif, et que les rayons verts transpercent la pièce, il faut attendre et espérer que le fantôme se manifeste. Si tel est le cas, le fantôme sera mis en évidence et vous ne manquerez pas de le louper. Vous pouvez également combiner cet outil avec la caméra.Si, au bout de quelques minutes, vous n'avez remarqué aucune activité suspecte, c'est qu'il ne s'agit pas de la bonne pièce ou que le fantôme ne peut, peut-être, pas être vu avec le. Seule une poignée est en effet détectable :Notez que lepeut être acheté, moyennant 65 dollars, même si un est fourni lors de chaque partie.