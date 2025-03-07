Phasmophobia : Préparez-vous, le rework de la Bleasdale Farmhouse arrive bientôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 mars 2025 à 17h09
L'une des cartes emblématiques de Phasmophobia vient bientôt accueillir son rework, permettant de découvrir un semblant de nouvelle carte.
Phasmophobia : Préparez-vous, le rework de la Bleasdale Farmhouse arrive bientôt
Kinetic Games vient d'annoncer que la rénovation de la ferme de Bleasdale dans Phasmophobia, plus connue sous le nom original de Bleasdale Farmhouse est terminée. L'un des lieux emblématiques du jeu de chasseur de fantômes va arriver sous une nouvelle version dans quelques jours. Nous avons une date de sortie, et des images.

Une refonte complète pour une expérience plus immersive

Avec deux étages, 21 pièces et un grand grenier, la Bleasdale Farmhouse a toujours été un terrain de chasse idéal pour les enquêteurs paranormaux de Phasmophobia. Sa nouvelle version proposera une disposition repensée, de nouveaux espaces à explorer et une mise à jour visuelle impressionnante.

La salle à manger, plus spacieuse, accueillera une grande table centrale, accompagnée de nombreux objets fragiles dont les fantômes pourront s'amuser. Le salon sera agrémenté d'une cheminée imposante, d'un piano majestueux et de confortables canapés en cuir rouge, idéaux pour masquer d'éventuelles taches de sang.

Il sera aussi possible de découvrir de nouveaux espaces comme la salle de thé et la salle des trophées, toutes deux remplies d'objets de collection intrigants. Entre assiettes décoratives et artefacts inquiétants, l'ambiance promet d'être plus immersive que jamais.

Aperçu de la nouvelle version

Autre nouveauté marquante : la Bleasdale Farmhouse disposera désormais d'un jardin, accessible depuis le salon. Et comme toute bonne maison hantée qui se respecte, il ne manquera pas d'abriter des pièces spéciales pour les fantômes, offrant ainsi de nouveaux défis aux joueurs les plus expérimentés. Vous pouvez apercevoir une partie de tout cela ci-dessous. 
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Cette carte a toujours été l'une de nos préférées, et ce rework lui offre une identité plus marquée par rapport aux autres cartes similaires de Phasmophobia. Avec de nouveaux visuels et des zones inédites, nous avons cherché à jouer sur les sens des chasseurs de fantômes, et nous espérons que chacun prendra plaisir à explorer les nouvelles zones hantées de la ferme.

Quand sort le rework de la Bleasdale Farmhouse ?

La bonne nouvelle est que cette version arrive assez vite, puisque tous les joueurs pourront découvrir la nouvelle Bleasdale Farmhouse dès le 10 mars dans Phasmophobia. Une mise à jour permettra de l'implanter en jeu, sur toutes les plateformes évidemment.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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