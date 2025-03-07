Phasmophobia : Préparez-vous, le rework de la Bleasdale Farmhouse arrive bientôt

L'une des cartes emblématiques de Phasmophobia vient bientôt accueillir son rework, permettant de découvrir un semblant de nouvelle carte.

Une refonte complète pour une expérience plus immersive

Aperçu de la nouvelle version













Cette carte a toujours été l'une de nos préférées, et ce rework lui offre une identité plus marquée par rapport aux autres cartes similaires de Phasmophobia. Avec de nouveaux visuels et des zones inédites, nous avons cherché à jouer sur les sens des chasseurs de fantômes, et nous espérons que chacun prendra plaisir à explorer les nouvelles zones hantées de la ferme.

Quand sort le rework de la Bleasdale Farmhouse ?

Kinetic Games vient d'annoncer que. L'un des lieux emblématiques du jeu de chasseur de fantômes va arriver sous une nouvelle version dans quelques jours. Nous avons une date de sortie, et des images.Avec deux étages, 21 pièces et un grand grenier, la Bleasdale Farmhouse a toujours été un terrain de chasse idéal pour les enquêteurs paranormaux de Phasmophobia.La salle à manger, plus spacieuse, accueillera une grande table centrale, accompagnée de nombreux objets fragiles dont les fantômes pourront s'amuser. Le salon sera agrémenté d'une cheminée imposante, d'un piano majestueux et de confortables canapés en cuir rouge, idéaux pour masquer d'éventuelles taches de sang.Il sera aussi possible de découvrir de nouveaux espaces comme la salle de thé et la salle des trophées, toutes deux remplies d'objets de collection intrigants. Entre assiettes décoratives et artefacts inquiétants, l'ambiance promet d'être plus immersive que jamais.Autre nouveauté marquante :Et comme toute bonne maison hantée qui se respecte, il ne manquera pas d'abriter des pièces spéciales pour les fantômes, offrant ainsi de nouveaux défis aux joueurs les plus expérimentés. Vous pouvez apercevoir une partie de tout cela ci-dessous.La bonne nouvelle est que cette version arrive assez vite,. Une mise à jour permettra de l'implanter en jeu, sur toutes les plateformes évidemment.