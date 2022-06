Phasmophobia : Mode Cauchemar, comment le débloquer ?

Comment débloquer le mode Cauchemar sur Phasmophobia ?

Qu'est-ce que le mode cauchemar ?

Siest un jeu assez difficile à prendre en main, étant donné qu'il y a de nombreuses mécaniques à apprendre et informations à connaître, il l'est encore plus avec certains modes, dont. Il n'est cependant pas débloqué au début, puisque vous n'avez accès qu'au mode amateur lors du lancement. Viendront ensuite les modes « Intermédiaire » et « Professionnel ». MaisIl est assez simple de, puisque celui-ci arrive dans la sélection de la difficulté. Si vous ne savez pas comment gagner en niveau, sachez qu'il suffit tout simplement de terminer les parties, en trouvant la bonne entité, ce qui n'est pas forcément une mince affaire lors des premières heures de jeu.Mais une fois le niveau 15 atteint, ne vous lancez pas tout de suite dans ce mode, étant donné que vous avez, très probablement, encore de nombreuses choses à apprendre. La progression est très linéaire et se fait sur le long terme dans, et brûler les étapes n'est pas la meilleure chose à faire.Introduit en fin d'année 2021,Dans ce mode, les fantômes ne laissent que deux preuves (contre trois), signifiant donc que vous devez connaître les pouvoirs cachés et comportements de ces êtres surnaturels pour savoir à qui vous avez affaire. En plus de tout cela, la chasse dure par exemple plus longtemps et l'entité peut tuer deux personnes durant la chasse.En d'autres termes, ne vous attaquez à ce mode que lorsque vous serez prêt, pour éviter de mourir et perdre, bêtement, du stuff et de l'argent.