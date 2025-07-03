Phasmophobia : Les développeurs refusent de tomber dans la spirale du live service

Phasmophobia s'est imposé comme un incontournable des soirées d'horreur en groupe, porté par une communauté très active. Pourtant, ses développeurs, l'équipe de Kinetic Games, refusent catégoriquement d'entrer dans une logique purement « live service ». Une prise de position assumée, même si elle implique quelques sacrifices du côté des événements saisonniers.
Disponible en accès anticipé sur PC depuis septembre 2020, et fin 2024 sur les consoles PS5 et Xbox Series, Phasmophobia est un vrai succès, avec plus de 25 millions de copies vendues à travers le monde
. Avec ces chiffres, et une communauté très engagée, Kinetic Games pourrait facilement tenter de rendre son jeu plus lucratif et proposer divers partenariats. Mais le studio le refuse et explique pourquoi.
Une stratégie centrée sur la communauté plutôt que le live service
Lors d'une récente présentation, Tom Dent, responsable communauté chez Kinetic Games, a précisé clairement les intentions du studio concernant la gestion communautaire à long terme de Phasmophobia auprès de PC Gamer
:
L'une des choses essentielles, c'est que nous ne souhaitons absolument pas glisser vers le modèle du live service. Pour nous, le jeu reste le jeu, et les événements que nous organisons servent avant tout à renforcer les liens avec notre communauté. Nous tenons à éviter ce type d'approche commerciale, tout en continuant de stimuler notre communauté très impliquée.
Une décision rare à l'époque actuelle, où de nombreux jeux tentent de retenir leur public grâce à des contenus événementiels continus et souvent dépendants d'une connexion internet permanente.
Une vision claire jusqu'à la version 1.0 et au-delà
Daniel Knight, fondateur et développeur principal de Kinetic Games, précise que l'équipe possède une feuille de route claire jusqu'à la sortie officielle de la 1.0
. Cette étape marquera la fin des grandes refontes en cours :
Nous avons une feuille de route bien définie jusqu'à la version 1.0. D'ici là, nous continuerons à proposer des mises à jour régulières et à réviser les mécaniques du jeu. Après la 1.0, nous poursuivrons bien sûr les mises à jour, mais sans refaire profondément tout le jeu.
Knight ouvre toutefois la porte à d'autres ajouts futurs, comme de nouveaux types de fantômes ou des cartes inédites
, mais sans les bouleversements actuels, centrés sur l'amélioration globale du jeu.
Événements saisonniers : des rendez-vous limités mais soigneusement choisis
L'équipe souhaite préserver la possibilité de jouer entièrement hors-ligne
, sans devoir se connecter à internet pour profiter des événements saisonniers. Ainsi, Phasmophobia n'offrira pas une ribambelle d'événements récurrents
, mais se limitera à trois événements majeurs chaque année :
Le jeu peut être joué hors-ligne, et nous voulons absolument éviter de forcer les joueurs à être connectés pour profiter d'événements saisonniers. C'est pourquoi nous refusons d'aller trop loin dans cette direction. Nos trois événements annuels suffisent amplement à combler ce besoin.
Malgré l'absence de « Cupidons démoniaques » ou autres fantaisies horrifiques saisonnières, et même des crossovers à la Fortnite
, la communauté semble largement respecter et soutenir cette approche responsable
. Le jeu conserve ainsi son identité forte, évitant les dérives du « toujours en ligne
» et privilégiant une expérience de qualité accessible à tous.
À plus long terme, Kinetic Games garde une approche mesurée, concentrée avant tout sur l'expérience des joueurs plutôt que sur une expansion commerciale incontrôlée. Une position rare et précieuse dans un paysage vidéoludique dominé par le modèle live service
.
Phasmophobia reste disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, pour la somme de 19,50 €.
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