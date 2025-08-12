Phasmophobia lance le rework de l'une de ses cartes avec la v0.14.0.0, découvrez les détails

Les joueurs de Phasmophobia peuvent découvrir, dès aujourd'hui, un nouveau rework de carte, accompagné d'une mise à jour qui vient corriger des problèmes et apporter quelques changements.
Il y a quelques jours, Kinetic Games, développeur de Phasmophobia
, a annoncé une nouvelle carte pour plus tard dans l'année, mais aussi dévoilé la date de sortie du rework de la Grafton Farmhouse
, qui bénéficie de nombreuses améliorations, comme son homologue, la Bleasdale Farmhouse il y a quelques mois. Ce rework est maintenant disponible, tout comme une mise à jour pour corriger des soucis et implanter de légers changements.
Nouvelle version pour la Grafton Farmhouse
Ce rework est essentiellement visuel, avec de nouveaux assets, mais aussi une nouvelle disposition de certaines pièces, pour rendre la carte plus terrifiante. La luminosité a également été revue. Les joueurs pourront découvrir de nouvelles choses durant leur partie, en attendant la nouvelle carte.
Pour ce qui est de la mise à jour, voici le patch notes de la version v0.14.0.0 de Phasmophobia
, afin de tout savoir des changements. Notez qu'elle est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.
Patch notes v0.14.0.0 Phasmophobia
Nouveautés
- Grafton Farmhouse : Cette carte a reçu une refonte visuelle complète avec de nouveaux éléments, quelques ajustements du plan, ainsi que de nouvelles caractéristiques environnementales, comme la météo visible à l'intérieur du bâtiment grâce à des murs/toitures ouverts, et bien plus encore.
- Pièces rethematisées et redimensionnées.
- Nouveau grenier ajouté à la carte.
- De nouvelles interactions sont disponibles à travers la carte – bonne exploration, chasseurs de fantômes.
- Avec l'ajout de mannequins dans Grafton Farmhouse pouvant être manipulés par le fantôme, le mannequin présent dans Bleasdale Farmhouse est désormais également interactif.
- La Grafton Farmhouse et la Bleasdale Farmhouse disposent maintenant de modèles de clés uniques dans le camion.
- Nouveau défi « Farmhouse Fieldwork » ajouté au tableau des événements.
- Les chasseurs de fantômes devront identifier des fantômes dans Grafton Farmhouse et Bleasdale Farmhouse.
Modifications
- Le mode défi de la semaine du 11 août sera « Do As I Command », mais sur Grafton Farmhouse au lieu de Sunny Meadows.
- Les réchauds de camping s'allument et s'éteignent désormais via l'interrupteur situé à l'avant, plutôt que directement sur le réchaud.
Corrections
- Correction d'un problème qui rendait l'enregistrement de la métamorphose de l'Obake plus difficile que prévu.
- Correction d'un problème empêchant le fantôme d'interagir avec les ampoules suspendues dans les cartes Farmhouse.
- Légères améliorations de performance sur Bleasdale Farmhouse.
Problèmes connus
- Les mannequins de Grafton Farmhouse peuvent apparaître trop près des murs/objets, entraînant un chevauchement visuel.
- Si le joueur se tient dans une armoire avec la porte complètement ouverte, des problèmes visuels de la carte peuvent se produire.
- Collision irrégulière sur le piano pouvant bloquer le joueur.
- Les objets placés sur les poutres au-dessus de la porte d'entrée de Grafton peuvent disparaître.
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