Phasmophobia : La chasse, comment y survivre et ne pas se faire tuer ?

Comment survivre lors de la chasse dans Phasmophobia ?

Dès que la lampe torche clignote, cachez-vous dans une autre pièce ou un placard, si et seulement si le fantôme ne vous a pas vu. Si vous êtes caché, éteignez votre lumière et l'appareil électrique que vous tenez en main (si c'est le cas).

Si le fantôme vous a vu, fuyez ! Tentez de casser la ligne de vue du fantôme Fermez les portes derrière vous si possible Tournez autour d'un obstacle pour qu'il ne vous attrape pas Courez aussi longtemps que possible, en dernier recours



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'objectif principal de Phasmophobia est de découvrir à quel fantôme vous avez affaire. Pour cela, vous avez plusieurs outils à votre disposition, pour récolter quelques indices et preuves, lesquelles sont bien évidemment cruciales. Cependant, durant votre enquête,, et si vous ne lui échappez pas, il vous attrapera et vous tuera, compliquant un peu plus la tâche de votre équipe.Si vous êtes un joueur peu expérimenté, nous vous donnons donc quelques astuces, et comment l'anticiper.Avant toute chose, il est important de savoir que la chasse varie selon le mode de jeu. En difficulté normale, par exemple, elle n'aura jamais lieu lors des cinq premières minutes. Vous avez donc un petit temps de préparation. Sinon, la plupart des fantômes n'attaqueront pas si vous avez une santé mentale supérieure à 50 %. Il est donc important de la surveiller (vous pouvez le faire dans le camion, où la santé mentale de chaque personne du groupe est indiquée sur un tableau). C'est la moyenne de l'équipe qui est prise en compte. Pour ne pas perdre trop de santé mentale, il est conseillé de ne pas trop rester dans l'obscurité. Les événements fantomatiques réduisent également votre santé mentale.Maintenant que vous savez cela, passons aux choses sérieuses.. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il vous a repéré. Vous devez, immédiatement, aller vous cacher dans une pièce en fermant la porte, ou un placard et éteindre tout appareil électrique que vous avez sur vous, et ne surtout plus parler.Le fantôme chasse là où il a entendu du bruit, en majeure partie. C'est pourquoi il faut fuir ce lieu dès que possible. Toutefois, lors de son trajet, il n'hésite pas à ouvrir des portes aléatoirement, mais ne rentre que très rarement dans les pièces. Il est donc conseillé de rester cacher derrière une porte, ou un meuble imposant. Notez également qu'il y a une chance sur deux pour que le fantôme se rende à l'endroit où il a vu un joueur lors de la chasse précédente.Si, malgré ces quelques conseils, vous êtes pris en grippe par le fantôme, vous allez devoir le semer. Pour cela, il est nécessaire de casser la ligne de vue avec le fantôme, ce qui est une chose assez difficile à faire (vous pouvez, notamment, fermer les portes derrière vous, mais aussi éteindre votre lumière). Courir est également une option, mais pas sans risque, puisque la vitesse de certains fantômes est plus rapide que la vôtre.En bref, pour récapituler comment réagir lors d'une, voici les choses à faire, ou à ne pas faire :Avec ces quelques conseils, vous ne devriez, normalement, plus avoir de gros soucis lors de la chasse. Bien évidemment, il est toujours possible que le fantôme vous coince, même en respectant ces astuces.