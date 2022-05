Phasmophobia : Deux fantômes, un rework du menu et la carte Sunny Meadows teasés

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis sa sortie, Phasmophobia a bien évolué. Les développeurs apportent très souvent des nouveautés et des améliorations, pour approfondir l'expérience de jeu. D'ici peu de temps, une nouvelle mise à jour majeure sera introduite, la version 0.6.2, comportant un grand nombre de changements et ajouts.Les informations sont assez maigres sur ces deux nouvelles entités, mais l'un d'entre eux semble assez puissant, puisque nous pouvons notamment lire que pour lui échapper « vous pouvez courir, mais pas vous cacher ». Le nombre de fantômes sera ainsi porté à 23.Comme vous deviez le savoir si vous suivez l'actualité du jeu, le menu principal va connaître une petite refonte, pour être plus clair et intuitif. Il sera par exemple possible de créer un lobby privé ou public via le même écran. Et avec ce changement,notamment le niveau que vous avez, mais donnent aussi la possibilité d'afficher un badge et un rôle, qu'il faudra débloquer.Enfin, et c'est probablement l'une des choses les plus attendues de la prochaine mise à jour,Kinetic Games promet une carte plus petite, mais plus variée dans les pièces. « L'institut psychiatrique de Sunny Meadows est un grand établissement avec sa propre cour, sa cuisine, son aile d'hôpital, sa morgue et d'autres zones plus expérimentales réservées aux membres les plus haut placés du personnel », peut-on lire. Quelques objets que nous croiserons sur la carte ont d'ailleurs été publiés.Nous ne savons pas encore quand cette mise à jour arrivera sur Phasmophobia, mais les développeurs expliquent qu'elle est proche d'être déployée. Nous en saurons un peu plus dans les jours ou semaines à venir.