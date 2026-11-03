Petit Planet va avoir le droit à une version Switch 2, une fenêtre de sortie donnée

HoYoverse a, récemment, annoncé l'arrivée d'un portage Nintendo Switch 2 pour son jeu de simulation Petit Planet et a même partagé une fenêtre de sortie.

Il y a très peu de temps, le studio de développement HoYoverse a, comme vous le savez probablement déjà, dévoilé la date de sortie de Petit Planet. Si la plupart des joueurs et des joueuses pourront découvrir ledit jeu de simulation au début du mois de décembre 2026, la communauté évoluant sur la dernière-née de Nintendo peut également se réjouir : Petit Planet doit bien arriver sur Nintendo Switch 2, mais un peu plus tard.

Une version Nintendo Switch 2 annoncée pour Petit Planet

Lors de la révélation de la date de sortie de Petit Planet, qui a eu lieu durant un récent programme spécial, HoYoverse a annoncé une autre bonne nouvelle à la communauté. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à une version Nintendo Switch 2 pour Petit Planet. Ce portage n'arrivera, malheureusement, pas en décembre 2026, mais en 2027.

À ce sujet, le studio de développement HoYoverse n'a pas donné de détails plus précis et n'a donc dévoilé que cette fenêtre de sortie plutôt vague. Toutefois, cette nouvelle devrait déjà grandement ravir la communauté étant sur Nintendo Switch 2, bien que la patience soit de rigueur. Reste donc à savoir quand nous pourrons plonger dans Petit Planet via la Switch 2.

Aucune mention des autres consoles pour Petit Planet

À l'heure où nous écrivons ces lignes, HoYoverse n'a pas précisé si des portages PS5 et Xbox Series de Petit Planet sont prévus. Il y a des chances que ces versions débarquent à l'avenir, étant donné que certaines précédentes productions vidéoludiques du studio sont disponibles sur les dernières consoles de Sony et Microsoft/XBOX. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, rien n'est moins sûr pour le moment. Affaire à suivre sur ce point...

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Rappelons, en guise de conclusion, que Petit Planet doit débarquer le 4 décembre 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PC ainsi qu'appareils iOS/Android.