Petit Planet, le jeu de simulation d'HoYoverse, partage sa date de sortie

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 30 octobre 2026 à 10h39
HoYoverse a, récemment, dévoilé la date de sortie de son tout premier jeu de simulation de vie, qui n'est pas passé inaperçu, soit Petit Planet.
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Petit Planet, le jeu de simulation d'HoYoverse, partage sa date de sortie

Annoncé pour la première fois à la fin de l'année 2025, Petit Planet a déjà pu être approché par certains joueurs grâce à des phases de test. Jusqu'à présent, ledit jeu de simulation de vie n'avait qu'une fenêtre de lancement. Or, cela a changé, il y a peu de temps, car Petit Planet a révélé sa date de sortie, qui n'est pas si lointaine.

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Petit Planet arrive en cette fin d'année 2026

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C'est via une récente publication sur le compte Twitter/X du titre qu'HoYoverse a fait l'annonce tant attendue par la communauté : Petit Planet se rendra disponible le 4 décembre 2026. Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le titre, qui a déjà fait de l'œil à de nombreux joueurs et joueuses, étant donné que Petit Planet débarque, à la date indiquée précédemment, sur PC et sur appareils mobiles (iOS/Android).

Pour l'heure, nous ne savons pas encore si HoYoverse compte proposer des versions consoles pour Petit Planet. Cela semble possible car certains titres du studio sont disponibles sur PS5 ou encore Xbox Series. Pour autant, et comme vous l'aurez compris, rien n'est moins sûr à l'heure actuelle. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, si de tels portages sont annoncés à l'avenir.

La date de prétéléchargement pour Petit Planet déjà connue

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HoYoverse a profité de cette communication pour préciser que le prétéléchargement de Petit Planet sera disponible à partir du 1er décembre 2026. Cela laissera alors le temps aux joueurs et aux joueuses d'installer le jeu, et donc d'être au rendez-vous pour le lancement officiel. Le studio de développement a également indiqué qu'il est possible de se pré-enregistrer afin de récupérer des récompenses exclusives.

Rendez-vous donc le 4 décembre 2026 pour découvrir le jeu de simulation de vie d'HoYoverse, Petit Planet. Le titre se rendra, dès lors, disponible sur PC ainsi que sur appareils iOS/Android.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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mafion (invité) aujourd'hui à 11:22

le début de mois de décembre géchar qu'on va avoir mdr merci gta