Petit Planet : HoYoverse dévoile son tout premier jeu de simulation de vie

Avec Petit Planet, HoYoverse sort de sa zone de confort et s'attaque au genre de la simulation de vie. Entre exploration galactique, créativité et interactions sociales, l'éditeur de Genshin Impact veut conquérir un nouveau public.
HoYoverse, le studio mondialement connu pour Genshin Impact
et Honkai: Star Rail, vient d'annoncer Petit Planet, un jeu de simulation de vie inédit
. Ce nouveau titre, confirmé sur PC et mobile avec d'autres plateformes en préparation, promet de marier quotidien apaisant, univers onirique et composantes multijoueur.
Un slogan évocateur et un univers enchanteur
Accompagné de la devise « Weave Your Dreams Beneath the Stars / Tissez vos rêves sous les étoiles
», Petit Planet invite les joueurs à tisser leurs rêves au cœur d'une galaxie lumineuse
. Chaque joueur débute sur sa propre planète, qu'il devra façonner, embellir et relier à d'autres mondes dispersés dans le ciel étoilé.
Là, de petits voisins pelucheux deviennent des compagnons de route, enrichissant l'expérience par des rencontres, des histoires et des interactions uniques. Un ton très Animal Crossing, qui pourrait plaire avec le savoir-faire du studio chinois.
Des activités variées et relaxantes
Dans la lignée des grands classiques du genre, Petit Planet propose une large palette d'activités quotidiennes : pêche, culture, cuisine, minage, cueillette et artisanat
. Chaque moment se veut à la fois simple et convivial, tout en permettant de découvrir des écosystèmes inédits et des récoltes exotiques.
Au-delà des activités, le jeu met l'accent sur la créativité. Les joueurs pourront personnaliser leurs avatars, décorer leurs intérieurs et aménager leurs espaces extérieurs. Grâce à « Luca », l'essence vitale des planètes, il sera même possible de modifier le ciel, les prairies et les plages
, donnant naissance à des environnements uniques.
Un volet social et multijoueur développé
Petit Planet ne se limite pas à l'exploration solitaire. Grâce au système de Starsea Voyage, les joueurs pourront embarquer avec leurs voisins pour visiter des îlots mystérieux, rencontrer des créatures rares ou débloquer de nouvelles recettes
.
Le Galactic Bazaar, véritable carrefour social, servira de lieu d'échange et de festivités. Discussions, événements et amitiés durables devraient transformer chaque rencontre en souvenir marquant.
Une bêta fermée déjà en préparation pour Petit Planet
HoYoverse a également confirmé l'ouverture des inscriptions pour la bêta fermée de Petit Planet. Les joueurs intéressés peuvent s'enregistrer dès aujourd'hui sur le site officiel planet.hoyoverse.com
.
Un nombre limité de participants sera sélectionné pour découvrir en avant-première ce nouvel univers. Mais nul doute qu'il tapera dans l'œil de tous les amoureux des jeux du genre. De nouvelles informations seront dévoilées ces prochains mois.
commentaires (4)
Oh lui je vais le mettre dans ma petite whishlite il a l'air très intéressant, j'espère qu'ils vont en montrer plus bientot
Je ne joue à aucun jeu de chez eux, mais LÀ, oui, j'essaierai c'est sûr !
J'espère une date de sortie pas trop lointaine 🤞
ils sont forts chez hoyoverse, c'est du rechauffé mais assez pour donner envie, peut être que je vais m'y lancer selon quand ça sortira. bcp de animal crossing like en préparation, nintendo visionnaire comme meme
Ça a l'air vraiment sympa! En espérant que ça ne sortira pas dans trop longtemps, quand même.