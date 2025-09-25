Petit Planet : HoYoverse dévoile son tout premier jeu de simulation de vie



le 25 septembre 2025 à 17h14 Publié par Corentin Rimbert le 25 septembre 2025 à 17h14

Avec Petit Planet, HoYoverse sort de sa zone de confort et s'attaque au genre de la simulation de vie. Entre exploration galactique, créativité et interactions sociales, l'éditeur de Genshin Impact veut conquérir un nouveau public.