Petit Planet date sa bêta fermée, c'est pour très bientôt

HoYoverse a, récemment, dévoilé la date de la bêta fermée de Petit Planet, son jeu de simulation de vie.
À la fin du mois de septembre 2025, HoYoverse, qui est notamment connu pour Genshin Impact ou encore Honkai: Star Rail, a créé la surprise en annonçant Petit Planet
, un jeu de simulation de vie qui s'annonce cozy. Très prochainement, Petit Planet va avoir le droit à une bêta fermée, qui possède à présent une date
.
La date de la bêta fermée de Petit Planet annoncée
En effet, via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, HoYoverse a indiqué que la bêta fermée de Petit Planet débute le 7 novembre 2025
. Selon les informations connues, cette phase de bêta, aussi dite « The Coziness Test », sera disponible sur PC ainsi que sur iOS
. Bien évidemment, cela stipule de s'enregistrer sur le site officiel
. De plus, HoYoverse précise qu'un nombre limité de joueurs et de joueuses sera sélectionné pour cette bêta fermée de Petit Planet
.
Petit Planet, qu'est-ce que c'est ?
Comme dit précédemment, Petit Planet
est un jeu de simulation de vie. Ainsi, les joueurs et les joueuses auront accès aux traditionnelles activités inhérentes au genre, à savoir la pêche, la culture, la cuisine ou encore la cueillette et l'artisanat. Par ailleurs, tout au long de l'aventure, la communauté sera invitée à explorer diverses autres planètes. Remarquons également que Petit Planet
, qui proposera un HUB social nommé « Galactic Bazaar », dispose d'une dimension multijoueur.
Rendez-vous donc le 7 novembre 2025 pour découvrir la bêta fermée de Petit Planet
. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore quand le jeu de simulation de vie d'HoYoverse sortira. Nul doute que les développeurs partageront des détails au sujet de la date de sortie de Petit Planet
en temps et en heure. Nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.
commentaire (0)