Petit Planet s'offre une fenêtre de sortie, partagée dans un nouveau trailer

HoYoverse a, récemment, dévoilé une fenêtre de sortie pour son jeu de simulation de vie cosy, Petit Planet.

Durant l'Opening Night Live de la gamescom 2026, HoYoverse a présenté plusieurs de ses nouveaux projets vidéoludiques et a donné des informations sur ses jeux déjà annoncés. Ainsi, en plus de Nodusfall, HoYoverse a révélé une fenêtre de sortie pour Petit Planet via un nouveau trailer.

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Une fenêtre de sortie donnée pour Petit Planet

Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2026, qui a eu lieu dans la soirée du 25 août dernier, HoYoverse a, effectivement, donné un peu plus de précision sur le lancement de son jeu de simulation de vie galactique cosy : Petit Planet se rendra disponible durant cet hiver 2026, et ce, sur PC, iOS ainsi qu'Android.

Malheureusement, les développeurs n'ont pas encore donné de date de sortie précise. D'après les informations dévoilées par le studio, Petit Planet sera lancé « avec une prise en charge multiplateforme complète ». Pour l'occasion, HoYoverse a dévoilé un nouvel aperçu de Petit Planet.

Petit Planet se montre dans un nouveau trailer

Sur Petit Planet, les joueurs et les joueuses incarnent des « planètistes », qui doivent s'occuper de leur propre planète. Dès lors, ces derniers seront, entre autres, amenés à collecter des ressources, fabriquer du mobilier, mais aussi façonner « le paysage petit à petit pour donner vie à un foyer galactique unique en son genre ».

La communauté aura également la possibilité d'interagir avec les voisins ou encore d'explorer les îlots dans la Mer stellaire afin de découvrir des ressources rares et faire des rencontres. Petit Planet dispose également du Bazar galactique, qui permettra aux joueurs de se retrouver et de se lancer dans une multitude d'activités.

Rendez-vous donc cet hiver pour découvrir Petit Planet, qui doit débarquer sur PC ainsi que sur appareils iOS et Android.