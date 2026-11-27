Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Bien qu'elles portent la moitié du ciel, leur juste place fut longtemps ignorée par ceux qui tenaient la plume des lois.
Indice 2Olympe y laissa sa tête sur l'échafaud pour avoir osé rédiger une déclaration fondatrice réclamant cette stricte justice.
Indice 3On a cru pouvoir confiner cette part de l'humanité au silence de la maison, mais sa quête d'équité a fini par briser les chaînes.
Indice 4À la tribune de l'assemblée, Simone a ardemment défendu ces principes pour accorder l'autonomie et la liberté de choisir à ses paires.
Indice 5Le huitième jour du mois de mars, le monde entier se rassemble chaque année pour honorer cette marche inachevée vers la parité.
Indice 6Ces précieux acquis incluent notamment la possibilité d'aller voter, d'exercer n'importe quel métier ou de disposer de son propre corps.
Indice 7C'est le noble combat historique mené par les suffragettes pour obtenir exactement les mêmes libertés civiles que les messieurs.
Indice 8Il s'agit de l'ensemble des prérogatives juridiques, politiques et sociales revendiquées pour garantir l'égalité absolue entre les deux sexes.
Solution du 27 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 novembre 2026Droits des femmes
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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