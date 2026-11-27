GTA 6 : Rockstar n'avait qu'une peur, que la grosse surprise de l'intrigue fuite avant la sortie

Malgré les nombreuses fuites ayant frappé Rockstar Games, un secret majeur de Grand Theft Auto 6 a été préservé jusqu'à sa sortie. Rob Nelson, producteur du jeu, revient sur ce tour de force narratif, le nouveau système de profilage criminel et les choix de conception audacieux du studio.