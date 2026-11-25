Pédantix 1657 : Indices et solution, quel est le mot du 25 novembre 2026 ?



le 25 novembre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 25 novembre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 25 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2026 Tous les jours, à midi, le site



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Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Issue des larmes noires d'un volcan, je porte le poids d'un peuple disparu dans le silence de la jungle.



Indice 2 Bien que pourvue d'un lourd heaume, je n'ai jamais possédé de corps pour mener les batailles de mon antique souverain.



Indice 3 Fardeau de basalte tiré par des centaines d'hommes à travers les marais, mon unique voyage s'est achevé sur une esplanade sacrée.



Indice 4 Mes traits larges et mes lèvres épaisses figent dans la roche le portrait majestueux d'un chef d'avant le temps des Mayas.



Indice 5 Tirée de mon sommeil de terre au siècle dernier, je suis un vestige monumental de la toute première grande civilisation du Mexique.



Indice 6 Pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, ma dimension gigantesque contraste avec l'absence totale de mon torse et de mes membres.



Indice 7 Je suis une immense sculpture de pierre représentant un visage humain de manière très réaliste, trouvée sur le site de San Lorenzo.



Indice 8 Œuvre d'art monumentale taillée dans le basalte représentant la partie supérieure d'un être humain, emblématique de la plus ancienne civilisation précolombienne.



Solution du 25 novembre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 novembre 2026 Tête colossale olmèque



Pédantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



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🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :