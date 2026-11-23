Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Sans rivage pour noyer ses chagrins, elle pleure encore l'époque où son nom résonnait jusqu'aux portes de l'Orient.
Indice 2Dans ses entrailles de calcaire dorment des millions de rubis liquides que le soleil ne verra jamais.
Indice 3À son flanc oriental s'étire une cicatrice figée dans le temps, un territoire fantôme que nul autre ne veut reconnaître.
Indice 4Autrefois connue sous le nom de Bessarabie, cette terre au passé tiraillé fut longtemps disputée par les tsars et les rois.
Indice 5Ses frontières actuelles la retiennent prisonnière entre l'État roumain à l'ouest et les vastes plaines ukrainiennes à l'est.
Indice 6Si vous marchez dans les rues verdoyantes de sa capitale, Chisinau, vous y entendrez résonner une langue latine.
Indice 7Cette petite nation européenne est célèbre dans le monde entier pour l'immensité de ses impressionnantes caves à vin souterraines.
Indice 8État d'Europe de l'Est, sans accès à la mer, qui a pris son indépendance lors de la dislocation de l'Union soviétique en 1991.
Solution du 23 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 novembre 2026Moldavie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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