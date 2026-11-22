Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Née de la volonté d'une femme à l'abri du gel, elle a jailli des marécages pour s'élever vers le soleil.
Indice 2Les anciens murmurent qu'elle est magique, car sa croissance fulgurante a figé pour l'éternité le nom d'une tribu amérindienne locale.
Indice 3Sous un soleil de plomb, ses façades géométriques aux couleurs pastel figent le temps dans une perpétuelle époque de faste architectural.
Indice 4Deux célèbres policiers en complets clairs et sans chaussettes ont jadis rendu ses nuits télévisées inoubliables.
Indice 5Un de ses quartiers les plus vivants palpite au rythme des dominos et des cigares, véritable refuge culturel d'une île voisine.
Indice 6Aux portes de ses célèbres plages s'étend un vaste territoire marécageux où règnent d'imposants reptiles à écailles.
Indice 7Perle du sud-est de la Floride, cette cité balnéaire attire des millions de voyageurs en quête d'une éternelle chaleur estivale.
Indice 8Grande ville côtière du sud-est des États-Unis, située au bord de l'océan Atlantique, elle est un centre financier majeur et un port de croisière de premier plan.
Solution du 22 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 novembre 2026Miami
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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