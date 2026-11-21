Pédantix 1653 : Indices et solution, quel est le mot du 21 novembre 2026 ?



le 21 novembre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 21 novembre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 21 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2026 Tous les jours, à midi, le site



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Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Dans mon ventre de bois, la plume de corbeau vient taquiner le fil de laiton sans jamais le frapper.



Indice 2 J'offre souvent deux gradins d'ivoire et d'ébène pour que l'on vienne y faire danser les fantômes du Grand Siècle.



Indice 3 Mon chant, bien que noble et sautillant, refuse obstinément de s'adoucir ou de s'enfler sous la pression de vos doigts.



Indice 4 Le grand Jean-Sébastien m'a consacré un majestueux recueil bien tempéré pour y faire résonner toutes les tonalités existantes.



Indice 5 Contrairement à mon jeune cousin moderne qui utilise des marteaux, mon mécanisme interne repose sur des cordes que l'on pince.



Indice 6 Mon allure rappelle souvent celle d'un piano à queue, mais je suis le roi incontesté de la musique baroque.



Indice 7 Mon nom rime avec médecin et je suis un instrument de musique très populaire à la cour du roi Louis XIV.



Indice 8 Instrument de musique à clavier et à cordes pincées, dont la caisse de résonance a généralement la forme d'une aile d'oiseau.



Solution du 21 novembre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 novembre 2026 Clavecin



Pédantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :

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🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :