La version japonaise de GTA 6 est légèrement censurée

Le lancement mondial de Grand Theft Auto 6 s'accompagne d'une surprise pour les joueurs japonais. Entre une violence atténuée et une nudité masquée par des maillots de bain improbables, la version nippone du jeu subit une censure qui modifie l'expérience originale pensée par Rockstar Games.