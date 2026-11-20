Solution Pédantix du Mot du Jour du 20 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 20 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 20 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans le théâtre de l'être, je trace une frontière invisible où le fantôme refuse de se fondre dans la machine.
Indice 2René m'a chéri au coin du feu, coupant l'existence en deux royaumes qui se regardent sans jamais se toucher.
Indice 3Je suis l'abîme infranchissable qui sépare la pensée immatérielle de la chair périssable qui l'abrite.
Indice 4Selon ma doctrine, votre cerveau matériel et votre conscience intime appartiennent à des réalités totalement différentes.
Indice 5Mon principe s'oppose au monisme en refusant de réduire l'humain à une seule et unique substance.
Indice 6Je postule que l'âme et le corps sont deux entités distinctes qui doivent cohabiter chez l'être humain.
Indice 7En philosophie de l'esprit, je suis la théorie qui affirme que le mental ne peut s'expliquer uniquement par le physique.
Indice 8Doctrine philosophique affirmant la coexistence de deux principes fondamentaux, distincts et irréductibles l'un à l'autre, comme l'esprit et la matière.
Solution du 20 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 20 novembre 2026Dualisme (philosophie de l’esprit)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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