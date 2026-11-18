Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Il naît de la tension d'une branche courbée et d'un souffle retenu pour libérer une force fulgurante.
Indice 2Discipline où le vide de l'esprit et la raideur de la matière se marient pour donner des ailes à un trait silencieux.
Indice 3Art millénaire bien connu de Cupidon, il exige de relâcher la pression au moment opportun pour atteindre sa marque.
Indice 4Dans ce domaine exigeant une grande acuité visuelle, le centre jaune est la zone la plus convoitée par les compétiteurs.
Indice 5Le héros légendaire Guillaume Tell s'y est illustré avec brio en fendant une pomme placée sur la tête de son propre enfant.
Indice 6C'est la spécialité martiale absolue du célèbre justicier habillé de vert qui détrousse les riches dans la forêt de Sherwood.
Indice 7Pour briller dans cet exercice, il faut décocher un long projectile empenné vers le cœur de cercles concentriques.
Indice 8Pratique sportive de précision consistant à propulser un projectile pointu en direction d'une cible au moyen d'une arme à corde.
Solution du 18 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 novembre 2026Tir à l'arc
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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