« Nous ne sommes pas EA », le dérapage contrôlé du patron de WARDOGS

Joe Brammer, le franc PDG du studio Bulkhead, derrière WARDOGS, a poussé un violent coup de gueule en direct. Agacé par les critiques d'un créateur de contenu, il a dénoncé l'hypocrisie des influenceurs tout en adressant un tacle non dissimulé au géant Electronic Arts.