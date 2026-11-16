Pédantix 1648 : Indices et solution, quel est le mot du 16 novembre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 16 novembre 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 16 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Pédantix 1648 : Indices et solution, quel est le mot du 16 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 16 novembre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 16 novembre 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 16 novembre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Jadis innombrables, mes nuées voilaient le soleil avant que la folie des hommes ne m'efface à jamais.


Indice 2L'ultime souffle de ma lignée s'est éteint avec une certaine Martha, prisonnière d'une cage américaine à l'aube d'un siècle nouveau.


Indice 3Mon premier terme évoque un mets en croûte, alors que je fus pourtant le maître incontesté des cieux forestiers.


Indice 4Je suis un oiseau d'Amérique du Nord tristement célèbre pour ma disparition brutale et totale en quelques décennies.


Indice 5Mes gigantesques déplacements migratoires comptaient des milliards d'individus et cassaient les branches des arbres sous leur poids.


Indice 6Mon apparence rappelle fortement celle d'une colombe sauvage au plumage teinté de délicats reflets cuivrés et bleutés.


Indice 7Mon nom complet associe une tarte salée rustique à une exploratrice qui parcourt inlassablement le globe.


Indice 8Espèce éteinte d'oiseau de la famille des columbidés, originaire d'Amérique du Nord, dont le dernier représentant est mort en mil neuf cent quatorze.


Solution du 16 novembre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 16 novembre 2026Tourte voyageuse


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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