Pédantix 1647 : Indices et solution, quel est le mot du 15 novembre 2026 ?



le 15 novembre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 15 novembre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 15 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026 Tous les jours, à midi, le site



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Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Mère de l'Est aux larmes d'eau douce, elle achève sa course dans une mer qui n'en est pas vraiment une.



Indice 2 Jadis une bête mécanique de fer porta son nom pour sillonner les froides routes de l'empire.



Indice 3 Le chant lourd des haleurs qui la remontaient résonne encore sur ses rives immortalisées par les peintres.



Indice 4 Elle abreuve les vastes terres des tsars et baigne les rives de l'ancienne Stalingrad.



Indice 5 Cette artère majestueuse se fige entièrement sous la glace lors des rudes hivers de son immense pays.



Indice 6 Elle est aux vastes étendues russes ce que le Nil est à l'Égypte antique.



Indice 7 Avec ses milliers de kilomètres de long, elle est le plus grand cours d'eau de tout le continent européen.



Indice 8 Fleuve d'Europe constituant le plus grand bassin versant du continent, qui s'écoule entièrement en Russie avant de se jeter dans la mer Caspienne.



Solution du 15 novembre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 novembre 2026 Volga



Pédantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :

🟩 → Le mot est bon

🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez

🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :