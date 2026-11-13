Pédantix 1645 : Indices et solution, quel est le mot du 13 novembre 2026 ?

Honkai: Star Rail bientôt sur XBOX ou Switch 2 ? C'est peu probable

Malgré le déploiement de plusieurs titres phares de HoYoverse sur de nouvelles consoles, Honkai: Star Rail se fait toujours attendre sur XBOX et Nintendo Switch. Lors d'une récente intervention, le studio a clarifié la situation concernant un éventuel portage du jeu de rôle à succès.