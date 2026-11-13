Honkai: Star Rail bientôt sur XBOX ou Switch 2 ? C'est peu probable

Malgré le déploiement de plusieurs titres phares de HoYoverse sur de nouvelles consoles, Honkai: Star Rail se fait toujours attendre sur XBOX et Nintendo Switch. Lors d'une récente intervention, le studio a clarifié la situation concernant un éventuel portage du jeu de rôle à succès.

L'univers des productions HoYoverse ne cesse de s'étendre, mais la stratégie de déploiement multiplateforme du studio chinois reste parfois difficile à déchiffrer. Alors que certains titres majeurs finissent par trouver leur chemin vers de nouvelles consoles, le très populaire Honkai: Star Rail semble pour le moment figé sur ses supports actuels. Une situation qui soulève de nombreuses interrogations chez les joueurs espérant explorer cet univers de science-fiction sur les machines de Microsoft ou de Nintendo.

Une stratégie de portage à plusieurs vitesses

L'historique récent de HoYoverse montre une réelle volonté de s'ouvrir à de nouveaux horizons matériels. Genshin Impact a par exemple fait une arrivée remarquée sur XBOX en 2024, soit quatre ans après son lancement. De son côté, Zenless Zone Zero a suivi une trajectoire similaire, tandis que le très attendu jeu de simulation de vie Petit Planet est d'ores et déjà annoncé sur la Nintendo Switch 2, une annonec qui a d'ailleurs ravie les joueurs.

Pourtant, Honkai Star Rail, sorti en 2023 sur PC et mobiles avant de rejoindre la PlayStation 5, reste désespérément absent des radars concernant la Xbox ou la Switch. Les amateurs du genre s'impatientent face à ce silence radio, d'autant que le titre continue de rassembler les joueurs, trois ans plus tard. Le décalage avec les autres productions de l'éditeur devient de plus en plus flagrant pour la communauté.









Les explications de l'équipe de développement

Lors d'une récente conférence de presse organisée à Séoul en Corée du Sud, Chengen An, le concepteur principal de Honkai: Star Rail, a pris la parole pour aborder l'avenir du jeu et les ambitions du studio. S'il a confirmé la volonté de toucher un public toujours plus large, il a également douché les espoirs d'une annonce imminente. Le responsable a tenu à expliquer la complexité d'un tel processus d'adaptation.

Nous voulons toujours atteindre un plus grand groupe de joueurs, et nous étudions en permanence le développement sur différentes plateformes. Il y a toujours des avantages et des inconvénients, comme les performances des appareils et la rentabilité potentielle. Nous prenons donc toujours une décision globale basée sur l'expérience de jeu, les contrôles et les technologies.

Un avenir encore incertain mais pas fermé

Cette déclaration met en lumière les défis techniques et économiques auxquels font face les développeurs. L'optimisation d'un jeu gourmand en ressources sur une console hybride comme la Switch demande des compromis importants, tandis que le portage sur XBOX nécessite d'évaluer la viabilité financière d'une telle opération. Néanmoins, Chengen An a conclu son intervention sur une note plus mystérieuse.

Pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose à partager à ce stade, mais restez à l'écoute de nos annonces officielles.

Cette conclusion laisse la porte entrouverte pour l'avenir de la franchise. L'invitation à surveiller les canaux de communication officiels pourrait être le signe subtil que des réflexions sont bien à un stade avancé en interne. Les joueurs devront donc s'armer d'une bonne dose de patience avant de pouvoir espérer embarquer à bord de l'Astral Express manette XBOX ou Switch en main. Rien n'est gravé dans le marbre, mais l'espoir demeure permis.

En attendant, rappelons qu'une autre production de la franchise, Honkai: Nexus Anima, arrive bientôt et une bêta fermée va même être lancée d'ici quelques jours. Ce titre est pour le moment prévu sur PC et mobiles.