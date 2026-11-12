Pédantix 1644 : Indices et solution, quel est le mot du 12 novembre 2026 ?



le 12 novembre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 12 novembre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 12 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2026 Tous les jours, à midi, le site



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Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Telle une vigie observant les saisons de l'être, je scrute la métamorphose invisible de la pensée au fil du temps.



Indice 2 Je suis la science des mille visages que prend une seule et même âme depuis l'aube de son existence jusqu'à son crépuscule.



Indice 3 Dans le secret des stades franchis et des années écoulées, je décrypte l'alliance mystérieuse de l'inné et de l'acquis.



Indice 4 Le chercheur suisse Jean Piaget fut l'un de mes plus grands pionniers en étudiant comment se construit l'intelligence chez l'enfant.



Indice 5 J'explore avec autant de curiosité l'apparition des premiers mots chez le nourrisson que les modifications de la mémoire lors du vieillissement.



Indice 6 En observant attentivement la jeunesse, je cherche à comprendre l'acquisition de la motricité, du raisonnement et des attaches affectives.



Indice 7 Mon domaine d'analyse se penche sur toutes les étapes de la vie humaine pour cartographier les bouleversements de l'esprit face à son environnement.



Indice 8 Discipline scientifique ayant pour objet l'étude globale des changements physiques, cognitifs et sociaux d'un individu depuis sa conception jusqu'à sa mort.



Solution du 12 novembre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 novembre 2026 Psychologie du développement



Pédantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :

🟩 → Le mot est bon

🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez

🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :