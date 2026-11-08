Pédantix 1640 : Indices et solution, quel est le mot du 8 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Pour des clés sacrées et le chevet d'un malade, l'ours et l'aigle s'écharpèrent dans le froid.
Indice 2Une brigade de lumière y galopa vers sa perte sous le regard impassible d'une mer aux eaux sombres.
Indice 3Une dame à la lampe y marcha parmi les blessés tandis que la poudre noircissait de longs hivers.
Indice 4L'Empire ottoman y trouva des alliés inattendus venant de Paris et de Londres pour repousser les ambitions des tsars.
Indice 5Le long siège et la chute de la forteresse de Sébastopol marquèrent le tournant sanglant de cet affrontement impérial.
Indice 6Les premiers télégraphes et la photographie immortalisèrent les horreurs de ce conflit d'un genre nouveau.
Indice 7Elle tire son nom d'une célèbre péninsule stratégique baignée par les flots de la mer Noire.
Indice 8Conflit militaire majeur du milieu du dix-neuvième siècle ayant opposé l'Empire russe à une coalition comprenant l'Empire ottoman, la France et le Royaume-Uni.
Solution du 8 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 novembre 2026Guerre de Crimée
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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