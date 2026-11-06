Pédantix 1638 : Indices et solution, quel est le mot du 6 novembre 2026 ?

GTA 6 : Le risque du téléchargement illégal ne fait pas peur au patron de Take-Two

À l'approche de la sortie de GTA 6, le piratage devient une préoccupation majeure. Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, se montre lucide face à cette réalité incontournable et prévient que des mesures légales et techniques seront déployées pour protéger le jeu le plus attendu de la décennie.