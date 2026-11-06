Pédantix 1638 : Indices et solution, quel est le mot du 6 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Fils d'un drame des profondeurs, mon concepteur trépassa avant que ma toile d'acier ne se tisse.
Indice 2Vêtu d'ogives dignes d'une cathédrale, je suis une harpe géante dont les cordes bravent les vents de l'Est.
Indice 3Pour prouver ma solidité aux incrédules, un célèbre homme de spectacle fit jadis marcher sur mon dos un troupeau de vingt-et-un pachydermes.
Indice 4J'enjambe un bras de mer pour unir deux immenses arrondissements historiques d'une métropole américaine effervescente.
Indice 5Depuis plus d'un siècle, ma silhouette majestueuse est l'un des symboles les plus photographiés de la Grosse Pomme.
Indice 6Ma promenade de planches surélevée offre aux piétons et aux cyclistes une vue imprenable sur les gratte-ciel environnants.
Indice 7Je suis un célèbre ouvrage de franchissement qui permet de quitter l'île de Manhattan pour rejoindre le comté de Kings.
Indice 8Ouvrage d'art suspendu inauguré en 1883 à New York, soutenu par un réseau de câbles d'acier pour permettre la traversée de l'East River.
Solution du 6 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 novembre 2026Pont de Brooklyn
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)