Pédantix 1637 : Indices et solution, quel est le mot du 5 novembre 2026 ?

Le jeton Fortnite qui offre la boutique s'est retrouvé à 9 000 dollars sur eBay, Epic Games applique des sanctions

La chasse au Jeton Pirate fait rage dans Fortnite. Alors que cet objet rare permet de débloquer presque toute la boutique, un joueur a tenté de revendre son compte pour 9 000 dollars sur eBay. Epic Games est rapidement intervenu pour stopper cette transaction illégale.