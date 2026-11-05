Pédantix 1637 : Indices et solution, quel est le mot du 5 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Astre déchu des cieux, je rampe dans les profondeurs ténébreuses sans jamais pouvoir brûler.
Indice 2Je possède plusieurs bras pour enlacer mes proies mais je reste à jamais dépourvue de tête et de sang.
Indice 3Si le destin ou un prédateur vient à m'amputer, j'ai le curieux pouvoir de régénérer le membre perdu.
Indice 4Mon corps souvent rugueux se déplace très lentement sur les rochers immergés pour dévorer des coquillages.
Indice 5Je partage ma célèbre silhouette géométrique avec les points lumineux qui scintillent dans le ciel nocturne.
Indice 6J'utilise de minuscules ventouses sous mes branches pour adhérer fermement aux parois des aquariums ou aux récifs.
Indice 7Le meilleur ami rose et un peu benêt du célèbre dessin animé mettant en scène une éponge appartient à mon espèce.
Indice 8Animal invertébré benthique de l'embranchement des échinodermes qui est caractérisé par un corps aplati central d'où partent plusieurs appendices rayonnants.
Solution du 5 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 novembre 2026Étoile de mer
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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