Pédantix 1636 : Indices et solution, quel est le mot du 4 novembre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 4 novembre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 4 novembre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 4 novembre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'héritier oriental d'un empire antique, isolé au milieu d'une mer de voix slaves.
Indice 2Mes terres ont enfanté l'ombre immortelle qui se nourrit de sang, bien que mon véritable visage soit fait de lumière.
Indice 3Mon âme vagabonde prend sa source dans les sommets des Carpates pour aller se perdre dans les bras d'un immense delta.
Indice 4Mon langage chante avec des accents latins, cousine lointaine du français et de l'italien.
Indice 5J'ai offert au monde une gymnaste parfaite dont la grâce a été couronnée par la note suprême lors des Jeux Olympiques.
Indice 6Ma capitale, surnommée autrefois le petit Paris des Balkans, abrite l'un des plus vastes palais du monde.
Indice 7On associe souvent mon peuple et mes légendes à la région mystérieuse de la Transylvanie.
Indice 8Je suis le nom ou l'adjectif désignant les habitants, la culture ou la langue du pays d'Europe de l'Est ayant Bucarest pour capitale.
Solution du 4 novembre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 4 novembre 2026Roumain
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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