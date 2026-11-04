Pédantix 1636 : Indices et solution, quel est le mot du 4 novembre 2026 ?

Malgré la révélation de son nom, la sortie de The Elder Scrolls 6: Sentinel est encore très lointaine

À l'occasion de son quarantième anniversaire, Bethesda a enfin dévoilé le nom officiel de son prochain grand jeu de rôle. The Elder Scrolls 6 s'intitulera Sentinel. Si cette annonce ravive la flamme des joueurs, les dernières révélations sur sa date de sortie risquent de doucher les espoirs.