Malgré la révélation de son nom, la sortie de The Elder Scrolls 6: Sentinel est encore très lointaine

À l'occasion de son quarantième anniversaire, Bethesda a enfin dévoilé le nom officiel de son prochain grand jeu de rôle. The Elder Scrolls 6 s'intitulera Sentinel. Si cette annonce ravive la flamme des joueurs, les dernières révélations sur sa date de sortie risquent de doucher les espoirs.

À l'occasion de son quarantième anniversaire, Bethesda a enfin levé le voile sur l'un des mystères les plus tenaces de l'industrie du jeu vidéo. Huit ans après un premier teaser nébuleux lors de feu l'E3, le studio a confirmé que son prochain titre majeur s'appellera The Elder Scrolls 6: Sentinel. Une nouvelle qui confirme au passage les nombreuses rumeurs pointant vers la région de Hammerfell, avec une intrigue se déroulant cinq années après les événements de Skyrim. Pourtant, derrière cette annonce très attendue, le studio prévient qu'il faudra s'armer de patience.

Une officialisation au goût d'inachevé

Bethesda a profité de ses célébrations pour remercier sa communauté pour les décennies de souvenirs partagés. Le message officiel se veut rassurant quant à la progression du développement, mais douche immédiatement les attentes concernant une présentation imminente.

Il faudra un certain temps avant que nous soyons prêts à en partager davantage.

Cette déclaration laisse présager que ni date de sortie ni séquence de jeu ne seront diffusées dans un avenir proche. Les regards se tournent naturellement vers la prochaine grande conférence Xbox, probablement l'été prochain, mais rien ne garantit que le jeu y fera une apparition. Pour les joueurs qui patientent depuis près d'une décennie, cette communication minimaliste peine à masquer une réalité bien plus complexe concernant le calendrier du studio.

Une sortie encore très éloignée selon les experts

Dans la foulée de cette révélation, le journaliste Jason Schreier de Bloomberg a tenu à tempérer l'enthousiasme général. Selon ses sources, le jeu est encore loin d'être terminé. Il rappelle que la fenêtre de lancement reste extrêmement floue et qu'il ne faut rien espérer à court ou moyen terme.

Je suis désolé de dire que ce jeu est encore à plus de deux ans de sa sortie.

Il précise que cette estimation de deux ans est un strict minimum. Les prévisions les plus optimistes tablent désormais sur une commercialisation vers fin 2028, voire au-delà. Une attente interminable qui trouve son explication dans les choix stratégiques passés de l'entreprise.

Une annonce initiale purement stratégique

Jason Schreier souligne une vérité que beaucoup ont oubliée. La toute première annonce de The Elder Scrolls 6 en 2018 n'avait pas pour but de présenter un jeu en développement actif. Elle servait avant tout de « bouclier médiatique » pour atténuer la réception anticipée de Fallout 76 et rassurer les amateurs d'expériences en solitaire. Todd Howard avait lui-même admis à l'époque que cette révélation prématurée visait à tranquilliser les fans inquiets de voir le studio se tourner vers le multijoueur.

En attendant de fouler les terres de Sentinel, les rumeurs évoquent d'autres projets en préparation, notamment des remasters de Fallout 3 et New Vegas, qui pourraient bien voir le jour avant le prochain grand volet de la saga fantastique.