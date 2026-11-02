Pédantix 1634 : Indices et solution, quel est le mot du 2 novembre 2026 ?



le 02 novembre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 02 novembre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 2 novembre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2026 Tous les jours, à midi, le site



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Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Autrefois maître des onguents et des poudres mystérieuses, il veille aujourd'hui sous l'éclat d'une croix émeraude.



Indice 2 Déchiffreur patient de manuscrits souvent illisibles, il pèse le mal pour en extraire le salut.



Indice 3 Armé de son pilon et de son mortier de jadis, il transforme la substance brute en un précieux soulagement.



Indice 4 Derrière un long comptoir, il vous écoute avec bienveillance et vous confie les fioles capables de chasser votre fièvre.



Indice 5 Il exige bien souvent le papier signé par votre docteur avant de vous remettre la boîte qui vous guérira.



Indice 6 Son repaire, ouvert même lors de certaines gardes nocturnes, attire le regard des malades grâce à son enseigne lumineuse en forme de croix.



Indice 7 C'est le spécialiste en blouse blanche à qui vous allez acheter vos traitements pour la toux ou le mal de tête.



Indice 8 Professionnel de santé titulaire d'un diplôme d'État dont la fonction est de préparer, de contrôler et de délivrer des médicaments.



Solution du 2 novembre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 novembre 2026 Pharmacien



Pédantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :

🟩 → Le mot est bon

🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez

🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :