Pédantix 1631 : Indices et solution, quel est le mot du 30 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 octobre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'ombre des mythes antiques, il a nourri la fondation d'un empire sans jamais réclamer de couronne.
Indice 2Frère de l'hiver, son appel lugubre déchire la nuit pour rassembler ceux de son sang sous l'astre d'argent.
Indice 3Bête noire des vieilles fables, il use de ruse pour dévorer les innocents avant de finir le ventre alourdi par des pierres.
Indice 4Ce grand prédateur insaisissable parcourt les immensités sauvages en s'appuyant sur la force et la loyauté de son groupe.
Indice 5Redouté des bergers depuis la nuit des temps, son retour naturel dans nos montagnes ravive de vieilles querelles.
Indice 6La sagesse populaire utilise son nom pour qualifier un froid glacial, une faim dévorante ou un marcheur solitaire.
Indice 7Bien qu'il règne en maître sur les forêts boréales, il reste l'ancêtre sauvage et direct de votre fidèle chien.
Indice 8Il s'agit d'un mammifère carnivore sauvage de grande taille, au pelage épais et au museau pointu, vivant et chassant au sein d'une structure sociale strictement hiérarchisée.
Solution du 30 octobre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 octobre 2026Canis lupus
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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