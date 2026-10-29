Pédantix 1630 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 29 octobre 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 29 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Vous aimez GAMEWAVE ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour nous retrouver en priorité dans l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Pédantix 1630 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 octobre 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Bien avant de porter l'auréole et l'or sacré, c'est sous le nom païen de Vajk que cet homme vit le jour dans les vastes plaines.


Indice 2Sa main droite, figée pour l'éternité et défiant les siècles, est encore aujourd'hui vénérée comme une relique inestimable par ses descendants.


Indice 3Le pape Sylvestre second lui fit parvenir un illustre diadème qui scella le destin de sa nation à l'aube du onzième siècle.


Indice 4Il abandonna les anciennes croyances de ses ancêtres nomades pour embrasser la foi catholique et l'imposer par le fer à ses sujets.


Indice 5Époux de Gisèle de Bavière, il dut mener de féroces batailles contre ses propres cousins pour asseoir son autorité légitime.


Indice 6Une célèbre couronne portant son nom de baptême, reconnaissable à sa croix penchée, demeure le symbole absolu du pouvoir dans sa capitale.


Indice 7Il a choisi de gouverner sous le même prénom que le célèbre diacre lapidé aux origines de l'Église, traditionnellement fêté le lendemain de la Nativité.


Indice 8Il fut le dernier grand-prince de son peuple et le monarque fondateur de l'État magyar, reconnu par le Vatican comme le saint patron de sa patrie.


Solution du 29 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026Étienne Ier (roi de Hongrie)


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Vous avez aimé cet article ? Ajoutez GAMEWAVE à vos sources préférées sur Google pour ne rien rater de l'actu.
Ajouter aux sources préférées
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

Plus d'articles

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)
Seaside Escape 29 octobre 2026

Seaside Escape : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Seaside Escape du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 29 octobre 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Pokémon Pocket vous propose d'ouvrir des boosters Premiers partenaires comme dans le TCG papier
Pokémon Pocket 29 octobre 2026

Pokémon Pocket vous propose d'ouvrir des boosters Premiers partenaires comme dans le TCG papier

Si vous n'avez pas eu la chance d'obtenir des boosters Premiers partenaires du TCG Pokémon, sachez que vous pouvez en récupérer dès maintenant dans Pokémon Pocket.
Alien: Isolation 2 en dit plus sur le Xénomorphe et confirme une version physique
Alien: Isolation 2 29 octobre 2026

Alien: Isolation 2 en dit plus sur le Xénomorphe et confirme une version physique

Creative Assembly a apporté, il y a peu de temps, de plus amples détails sur Alien: Isolation 2, tout en confirmant l'arrivée d'une version physique.
Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)
Domino Dreams 29 octobre 2026

Domino Dreams : Liens pièces gratuites (free coins)

Retrouvez les liens Domino Dreams du jour vous permettant de récupérer des pièces gratuites (free coins) pour progresser plus rapidement.
Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Octobre 2026)
Bingo Blitz 29 octobre 2026

Bingo Blitz : Liens crédits gratuits (free credits) (Octobre 2026)

Retrouvez les liens Bingo Blitz du jour vous permettant de récupérer des crédits gratuits (free credits) pour progresser plus rapidement.

commentaire (0)