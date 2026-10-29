Pédantix 1630 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2026 ?



le 29 octobre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 29 octobre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 29 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026 Tous les jours, à midi, le site



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Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Bien avant de porter l'auréole et l'or sacré, c'est sous le nom païen de Vajk que cet homme vit le jour dans les vastes plaines.



Indice 2 Sa main droite, figée pour l'éternité et défiant les siècles, est encore aujourd'hui vénérée comme une relique inestimable par ses descendants.



Indice 3 Le pape Sylvestre second lui fit parvenir un illustre diadème qui scella le destin de sa nation à l'aube du onzième siècle.



Indice 4 Il abandonna les anciennes croyances de ses ancêtres nomades pour embrasser la foi catholique et l'imposer par le fer à ses sujets.



Indice 5 Époux de Gisèle de Bavière, il dut mener de féroces batailles contre ses propres cousins pour asseoir son autorité légitime.



Indice 6 Une célèbre couronne portant son nom de baptême, reconnaissable à sa croix penchée, demeure le symbole absolu du pouvoir dans sa capitale.



Indice 7 Il a choisi de gouverner sous le même prénom que le célèbre diacre lapidé aux origines de l'Église, traditionnellement fêté le lendemain de la Nativité.



Indice 8 Il fut le dernier grand-prince de son peuple et le monarque fondateur de l'État magyar, reconnu par le Vatican comme le saint patron de sa patrie.



Solution du 29 octobre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026 Étienne Ier (roi de Hongrie)



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