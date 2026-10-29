Pédantix 1630 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 octobre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Bien avant de porter l'auréole et l'or sacré, c'est sous le nom païen de Vajk que cet homme vit le jour dans les vastes plaines.
Indice 2Sa main droite, figée pour l'éternité et défiant les siècles, est encore aujourd'hui vénérée comme une relique inestimable par ses descendants.
Indice 3Le pape Sylvestre second lui fit parvenir un illustre diadème qui scella le destin de sa nation à l'aube du onzième siècle.
Indice 4Il abandonna les anciennes croyances de ses ancêtres nomades pour embrasser la foi catholique et l'imposer par le fer à ses sujets.
Indice 5Époux de Gisèle de Bavière, il dut mener de féroces batailles contre ses propres cousins pour asseoir son autorité légitime.
Indice 6Une célèbre couronne portant son nom de baptême, reconnaissable à sa croix penchée, demeure le symbole absolu du pouvoir dans sa capitale.
Indice 7Il a choisi de gouverner sous le même prénom que le célèbre diacre lapidé aux origines de l'Église, traditionnellement fêté le lendemain de la Nativité.
Indice 8Il fut le dernier grand-prince de son peuple et le monarque fondateur de l'État magyar, reconnu par le Vatican comme le saint patron de sa patrie.
Solution du 29 octobre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2026Étienne Ier (roi de Hongrie)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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