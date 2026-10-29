Alien: Isolation 2 en dit plus sur le Xénomorphe et confirme une version physique

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 octobre 2026 à 12h12
Creative Assembly a apporté, il y a peu de temps, de plus amples détails sur Alien: Isolation 2, tout en confirmant l'arrivée d'une version physique.
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Alien: Isolation 2 en dit plus sur le Xénomorphe et confirme une version physique

Très attendu par les fans de la franchise, Alien: Isolation 2 est actuellement en développement chez Creative Assembly. Depuis sa première annonce, de nouveaux détails arrivent régulièrement au sujet de cette suite. D'ailleurs, Creative Assembly a, récemment, partagé des informations sur le comportement du Xénomorphe sur Alien: Isolation 2, tout en annonçant une version physique pour le titre.

Des détails partagés sur le Xénomorphe d'Alien: Isolation 2

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C'est durant une récente session Q&A, qui est disponible sur la chaîne YouTube du jeu, que Creative Assembly a dévoilé des détails au sujet du Xénomorphe sur Alien: Isolation 2, qui se déroule après le premier opus. Les développeurs ont, ainsi, précisé que l'alien est désormais plus intelligent et réagira encore mieux aux actions entreprises par les joueurs.

D'ailleurs, ces derniers seront poursuivis par le Xénomorphe à l'intérieur comme à l'extérieur. À ce propos, le Lead Game Designer, James Green, explique que la traque sera plus agressive en extérieur :

La créature n'arrêtera pas de vous traquer si vous sortez à l'extérieur. Elle profitera du fait que dehors, vous êtes à découvert, pour vous traquer plus agressivement. Les intempéries lui permettront de se déplacer discrètement. Elle pourra apprendre des choses qui n'étaient pas dans le jeu original. Elle changera de comportement à chaque rencontre, si bien que face à elle, vous ne pourrez pas réutiliser la même méthode que la fois précédente, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Les joueurs et les joueuses devront donc se montrer ingénieux pour échapper au Xénomorphe sur Alien: Isolation 2.

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Une version physique prévue pour Alien: Isolation 2

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Lors de cette session Q&A, Creative Assembly a annoncé une bonne nouvelle à la communauté : Alien: Isolation 2 devrait avoir le droit à une version physique. Interrogés à ce sujet, les développeurs ont tout simplement répondu « Oui ». Pour autant, Alien: Isolation 2 ne possède toujours pas de date de sortie, à l'heure actuelle. Dans tous les cas, cette annonce ravira très certainement la communauté, et plus précisément celles et ceux qui préfèrent le physique au numérique.

Miniature vidéo

Selon les dernières informations connues, Alien: Isolation 2 est prévu sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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