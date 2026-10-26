Pédantix 1627 : Indices et solution, quel est le mot du 26 octobre 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 26 octobre 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 26 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
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Pédantix 1627 : Indices et solution, quel est le mot du 26 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 octobre 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Érigé entre la mer et les hauts plateaux, mon fantôme de granit pointe vers les cieux pour défier l'oubli des millénaires.


Indice 2J'ai frappé l'or et l'argent au carrefour des empires, mêlant les vents de la Méditerranée aux mystères de l'océan Indien.


Indice 3La légende murmure que mon cœur de foi cacherait encore aujourd'hui la plus célèbre des arches sacrées loin des regards profanes.


Indice 4L'un de mes plus illustres souverains fut parmi les premiers au monde à graver la croix du Christ sur sa monnaie.


Indice 5Ma puissance antique s'étendait majestueusement sur la Corne de l'Afrique et contrôlait les routes commerciales de la mer Rouge.


Indice 6Mes immenses obélisques de pierre finement sculptés, dont certains furent dérobés puis restitués, témoignent encore de mon ingéniosité architecturale.


Indice 7Sur mes terres, correspondant en grande partie à l'actuelle Éthiopie, les savants et les marchands s'exprimaient jadis en langue guèze.


Indice 8Ancien État commerçant d'Afrique de l'Est ayant prospéré du premier au dixième siècle de notre ère autour de sa capitale éponyme.


Solution du 26 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 octobre 2026Royaume d'Aksoum


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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