Pédantix 1624 : Indices et solution, quel est le mot du 23 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 octobre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 octobre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Du bout de quelques doigts sacrifiés dans une usine d'acier est né un glas lugubre résonnant à jamais dans les ténèbres.
Indice 2Une cloche funèbre perça jadis l'orage d'une sombre cité industrielle anglaise pour annoncer l'avènement d'une ère musicale maudite.
Indice 3Empruntant son identité à un vieux film d'épouvante, cette entité a fait trembler le monde de ses accords lents et pesants.
Indice 4Son premier héraut, surnommé le prince des ténèbres, a marqué les esprits en décapitant une chauve-souris avec ses dents.
Indice 5Ses hymnes mythiques parlent souvent de guerre, de folie paranoïaque et d'un mythique homme de fer au pas lourd.
Indice 6L'association de la teinte la plus obscure et du rassemblement nocturne des sorcières forme le nom de cette légende.
Indice 7Souvent considérée comme la créatrice absolue du heavy metal, cette formation a forgé le son de toute une génération.
Indice 8Il s'agit d'un mythique groupe de musique britannique formé en mil neuf cent soixante-huit, pionnier des sonorités lourdes et historiquement mené par la voix singulière d'Ozzy Osbourne.
Solution du 23 octobre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 octobre 2026Black Sabbath
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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