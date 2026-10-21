Pédantix 1622 : Indices et solution, quel est le mot du 21 octobre 2026 ?



le 21 octobre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 21 octobre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 21 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

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Solution Pédantix du Mot du Jour du 21 octobre 2026 Tous les jours, à midi, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 21 octobre 2026.



Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 21 octobre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Invisible brasier qui consume l'inertie, elle s'éveille dans l'ombre pour pousser l'âme vers la lumière de l'action.



Indice 2 Fille du désir et mère de l'effort, elle a le pouvoir de déplacer les montagnes mais s'évapore parfois comme la rosée au matin.



Indice 3 Étincelle capricieuse qui transforme le plomb du doute en or de la persévérance, elle est le vent qui gonfle les voiles de nos desseins.



Indice 4 Beaucoup la cherchent désespérément au fond d'eux-mêmes lorsque le réveil sonne à l'aube d'une longue journée de labeur.



Indice 5 Lorsqu'elle vient à manquer, les bras nous en tombent et le moindre obstacle prend soudain l'apparence d'un mur infranchissable.



Indice 6 Les discours enflammés des entraîneurs dans les vestiaires n'ont pour seul but que de la faire grandir dans le cœur de leurs joueurs.



Indice 7 C'est cet élan profond, souvent nourri par la promesse d'une réussite ou par une passion, qui vous donne l'envie de vous dépasser.



Indice 8 Ensemble des facteurs dynamiques, conscients ou inconscients, qui orientent le comportement d'un individu et le poussent à agir vers un but.



Solution du 21 octobre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 21 octobre 2026 Motivation



Pédantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :

🟩 → Le mot est bon

🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez

🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :