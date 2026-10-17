Pédantix 1618 : Indices et solution, quel est le mot du 17 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 17 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 17 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 17 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 17 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Elle n'est plus l'aube glorieuse de Rome, mais le crépuscule d'un monde qui refuse de s'éteindre tout en enfantant l'avenir.



Indice 2 L'aigle y perd ses plumes sous le souffle du Nord, tandis que la croix s'élève sur les ruines des anciens dieux.



Indice 3 Dans ses replis, le classique se métamorphose et l'âge sombre n'est pas encore tout à fait né, suspendu dans un temps incertain.



Indice 4 C'est l'époque où les empereurs délaissent les vieilles coutumes pour déplacer le centre de leur monde vers les rives du Bosphore.



Indice 5 Durant cette ère, les grandes migrations remodèlent l'Occident et les peuples barbares fondent leurs premiers royaumes sur les cendres de l'empire romain.



Indice 6 Les historiens la considèrent comme un grand pont chronologique reliant la splendeur gréco-romaine à la féodalité naissante.



Indice 7 Elle s'étend généralement du troisième siècle de notre ère jusqu'aux prémices du Moyen Âge, marquant la chute progressive d'un immense système politique.



Indice 8 Il s'agit de la période historique de transition qui clôt la première grande époque des civilisations méditerranéennes et précède immédiatement l'ère médiévale.





Solution du 17 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 17 octobre 2026 Antiquité tardive





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :