Pédantix 1617 : Indices et solution, quel est le mot du 16 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 16 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 16 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 16 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 16 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Je suis le rêve d'une nation sans État, porté par le vent de la Tramontane.



Indice 2 Le dragon de mon saint patron est terrassé chaque année en avril avec des livres et des roses.



Indice 3 Ma langue est un pont entre l'occitan et l'espagnol, chantant les exploits de Guifré le Velu.



Indice 4 Mes tours humaines s'élèvent vers le ciel, symboles d'union et de force collective.



Indice 5 La folie d'un de mes génies se contemple dans un parc et sur les murs d'une basilique inachevée.



Indice 6 Ma capitale a accueilli les Jeux Olympiques en 1992, sur les rives de la Méditerranée.



Indice 7 Mes côtes dorées attirent les voyageurs tandis que les Pyrénées gardent ma frontière nord.



Indice 8 Je suis une communauté autonome du nord-est de l'Espagne, dont Barcelone est la capitale.





Solution du 16 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 16 octobre 2026 Catalogne





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :