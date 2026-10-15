Pédantix 1616 : Indices et solution, quel est le mot du 15 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Dans l'ombre des cales et le silence des mémoires, je suis le sombre fantôme d'une liberté volée aux enfants d'un berceau lointain.



Indice 2 Mes fers invisibles ou réels furent forgés par un commerce à trois pointes, tissant une toile de douleur par-delà les flots.



Indice 3 Je suis la blessure indélébile d'une terre mère ancestrale, pillée de sa propre chair pour enrichir des mondes nouveaux.



Indice 4 Le commerce du bois d'ébène fut la cynique appellation donnée à ceux qui subirent mon joug implacable au fil des siècles.



Indice 5 Des navires aux cales surpeuplées et insalubres furent les funestes vecteurs de mon atrocité à travers l'océan Atlantique.



Indice 6 Une célèbre île sénégalaise, avec sa tragique porte du sans-retour, demeure aujourd'hui un symbole poignant de mon existence.



Indice 7 Abolie après de longs siècles de luttes, ma pratique a consisté à priver des millions d'êtres de leur libre arbitre pour en faire des outils animés.



Indice 8 Je suis le système historique de capture, de traite et d'exploitation de populations originaires du continent berceau de l'humanité, dont les victimes étaient ravalées au rang de propriété marchande et de main-d'oeuvre forcée.





Solution du 15 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 octobre 2026 Esclavage en Afrique





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :