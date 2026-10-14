Pédantix 1615 : Indices et solution, quel est le mot du 14 octobre 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 14 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Solution Pédantix du Mot du Jour du 14 octobre 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 14 octobre 2026.





Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 14 octobre 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Bien avant les fils du ciel que l'Occident connaît, mon nom de fer s'étendait sur les steppes froides où galopaient des maîtres aux tresses singulières.



Indice 2 Un illustre chef nomade fonda mon pouvoir en unifiant huit tribus sous une bannière qui fit trembler les murs du grand dragon sédentaire.



Indice 3 Mon administration arborait deux visages, l'un tourné vers le sud pour les lettrés des plaines, l'autre vers le nord pour les seigneurs des tentes.



Indice 4 Issue du peuple Khitan, ma lignée souveraine domina le nord de l'actuel Empire du Milieu pendant un peu plus de deux cents ans.



Indice 5 Mes cinq capitales régnaient sur un vaste territoire d'Asie de l'Est bien avant que Gengis Khan ne rassemble ses hordes.



Indice 6 Je fus finalement balayée au douzième siècle par mes anciens vassaux Jürchen, qui érigèrent leur propre royaume sur mes cendres.



Indice 7 C'est du nom de mon peuple fondateur que dérive le mot Cathay, utilisé jadis par les voyageurs européens pour désigner la Chine.



Indice 8 Je suis la famille impériale d'origine nomade qui gouverna un vaste État souverain au nord du territoire chinois de l'an 916 à 1125.





Solution du 14 octobre 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 14 octobre 2026 Dynastie Liao





Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :